Un sector vacío en medio del show y Danny Ocean cantando un tema de la La Mosca: así fue el primer día del Lollapalooza

DJO y el fenómeno "Stranger Things"

El escenario Samsung fue una de las sedes de grandes espectáculos, y también de polémicas. El principio de la jornada estuvo marcado por la llegada de la estrella de Stranger Things, Joe Keery, y su alter ego musical DJO. Los primeros temas del artista provocaron el éxodo hacia este sector, con canciones como “Basic Being Basic”, además de momentos alusivos al programa de Netflix, con cientos de remeras del famoso “Hellfire Club” entre la multitud. Sin embargo, el broche de oro fue con “End of Beginning”, el hit viral que sumó la afluencia de miles de espectadores que corearon cada verso.