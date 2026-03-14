Un sector vacío en medio del show y Danny Ocean cantando un tema de la La Mosca: así fue el primer día del Lollapalooza
El Hipódromo de San Isidro vibró en el inicio de un festival que combinó el debut de estrellas internacionales, la nostalgia y una fuerte polémica por la distribución del campo frente al escenario.
La cuenta regresiva terminó pasado el mediodía y dio paso a una vibrante jornada musical en el Hipódromo de San Isidro. Con más de 100 artistas distribuidos en cinco escenarios, esta nueva edición del Lollapalooza Argentina 2026 arrancó bajo un sol abrasador que no detuvo a los miles de fanáticos que llegaron temprano para asegurar su lugar.
Entre propuestas gastronómicas y activaciones inmersivas, la grilla del viernes prometía un recorrido ecléctico: desde el pop coreano de Katseye y el fenómeno indie de DJO, hasta el cierre de alto voltaje con Lorde y el esperado debut de Tyler, The Creator.
Sin embargo, más allá de los acordes, la apertura estuvo marcada por una controversia que se volvió viral en cuestión de minutos. El diseño del predio, que este año buscaba ser "más fluido", chocó con la realidad de los escenarios principales, donde la brecha entre el público general y el sector exclusivo generó momentos de tensión y reproches por parte de los propios protagonistas.
DJO y el fenómeno "Stranger Things"
El escenario Samsung fue una de las sedes de grandes espectáculos, y también de polémicas. El principio de la jornada estuvo marcado por la llegada de la estrella de Stranger Things, Joe Keery, y su alter ego musical DJO. Los primeros temas del artista provocaron el éxodo hacia este sector, con canciones como “Basic Being Basic”, además de momentos alusivos al programa de Netflix, con cientos de remeras del famoso “Hellfire Club” entre la multitud. Sin embargo, el broche de oro fue con “End of Beginning”, el hit viral que sumó la afluencia de miles de espectadores que corearon cada verso.
"Es un poco ridículo": el desplante de Guitarricadelafuente al VIP
Un momento insospechado ocurrió cuando el valenciano Guitarricadelafuente ocupó su lugar en el mismo escenario. Las imágenes aéreas revelaron una disposición que se llevó las críticas del público y del mismo cantante: de un lado, se observaban cientos de personas apiñadas, mientras que en el sector "VIP", apenas podían vislumbrarse un puñado de asistentes, quizás ni siquiera llegando a las diez personas.
El cantante espaÃ±ol Guitarricadelafuente criticÃ³ el sector VIP del Lollapalooza: "EstÃ¡ vacÃo. Este espacio podrÃa haberlo dejado para la gente". https://t.co/JLirbGJmd0 pic.twitter.com/IzAnOKckqI— MDZ Online (@mdzol) March 13, 2026
Ante esta sectorización desbalanceada, Álvaro Lafuente Calvo tomó la palabra luego de los repetidos cánticos del público que exigía: “Saquen el VIP”. El valenciano, lejos de ignorar el reclamo, añadió: “Aquí en este espacio podrían haberlo dejado más para la gente, está un poco vacío. Es un poco ridículo, la verdad”, reprochó, mientras las redes sociales estallaban con videos que mostraban cómo el campo privilegiado reducía drásticamente el espacio para la gran mayoría de los fans.
K-Pop, melancolía venezolana y el viaje en el tiempo de Piñón Fijo
La tarde continuó con contrastes marcados. Katseye, la girlband estadounidense de K-pop, deslumbró con coreografías perfectas antes de cederle el turno a Danny Ocean. El venezolano no solo repasó sus éxitos, sino que logró una conexión con el público local al interpretar un clásico de La Mosca Tsé-Tsé. Con un tono melancólico, entonó las estrofas de "Para no verte más" mientras el sol empezaba a caer.
Por otro lado, el Kidzapalooza continuaba su programa con el show de Piñón Fijo que también convocó a una marea de veinteañeros y treintañeros movidos por la nostalgia. El payaso cordobés hizo saltar a todos con “Chu chu ua” y “Basta de mamadera”, demostrando que su vigencia trasciende generaciones.
El cierre: el regreso de Lorde y la deuda saldada de Tyler, The Creator
La noche cerró con los platos fuertes. Lorde volvió a la Argentina jugando de local, con un repertorio que equilibró sus grandes hits como “Royals” con las canciones introspectivas de su disco Virgin, estrenado en 2025. “Me conocen mejor que yo”, confesó conmovida ante un público que no dejó de cantar durante los 77 minutos de show.
Finalmente, Tyler, The Creator apareció en el escenario Flow para saldar la deuda pendiente desde 2018. Vestido con su icónico atuendo colorado, el californiano desplegó un universo conceptual que recorrió desde IGOR hasta su material más reciente. Entre chistes, intentos de hablar español y hasta levantando una bandera argentina con un montaje de él junto a Messi, Tyler cerró la primera jornada con la confianza de un artista que entiende el recital como un espacio de juego puro, dejando miles de escenas para el recuerdo en este inicio del Lollapalooza 2026.