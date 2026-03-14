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Un tackle a la necesidad: la solidaridad dijo presente en el partido entre Tarucas y Pampas

Durante el partido entre Tarucas y Pampas, hinchas y organizaciones solidarias reunieron agua potable para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el sur y el este de Tucumán.

En el partido entre Tarucas y Pampas, se recibieron bidones de agua para donar a los damnificados por las inundaciones. En el partido entre Tarucas y Pampas, se recibieron bidones de agua para donar a los damnificados por las inundaciones. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 2 Hs

A un costado del campo de juego en el que Tarucas y Pampas se enfrentaron, una carpa llamaba la atención: tenía las banderas de Cáritas y solamente había bidones y botellas de agua. Se trataba de una iniciativa solidaria que tuvo como objetivo principal asistir a los damnificados por las inundaciones en el sur y el este de nuestra provincia.

Rosario Torres, referente de la organización, destacó que el foco de esta colecta fue específicamente la zona de Leales, donde la falta de agua potable sigue siendo una urgencia tras las tormentas. “Gracias a Dios, ya cuando entramos a la cancha había muchas donaciones”, relató Rosario, quien resaltó el trabajo conjunto con la Unión de Rugby y la franquicia local para abrir este espacio de ayuda. Según explicó, aunque previamente se habían realizado entregas en zonas como Concepción, Aguilares y La Madrid, la prioridad actual se trasladó a Leales para equilibrar la asistencia recibida en la provincia.

Torres, que asistía por primera vez a un encuentro de rugby, se mostró conmovida por el ambiente: “Veo mucha familia. Todos se acercan para colaborar; agradecemos a Tarucas que tuvo la iniciativa de invitarnos”.

En una noche donde el rugby tucumano no mostró su mejor versión deportiva, el gesto del hincha salió al rescate y evidenció el compromiso de toda la sociead.

Al final del día, el triunfo más valioso fue ese puente tendido desde el Parque 9 de Julio hacia el interior profundo.

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