Un tackle a la necesidad: la solidaridad dijo presente en el partido entre Tarucas y Pampas

Rosario Torres, referente de la organización, destacó que el foco de esta colecta fue específicamente la zona de Leales, donde la falta de agua potable sigue siendo una urgencia tras las tormentas. “Gracias a Dios, ya cuando entramos a la cancha había muchas donaciones”, relató Rosario, quien resaltó el trabajo conjunto con la Unión de Rugby y la franquicia local para abrir este espacio de ayuda. Según explicó, aunque previamente se habían realizado entregas en zonas como Concepción, Aguilares y La Madrid, la prioridad actual se trasladó a Leales para equilibrar la asistencia recibida en la provincia.