Russell ganó la Sprint en Shanghái y Colapinto terminó 14°
El británico dominó la carrera corta disputada en el circuito internacional de Shanghái y se quedó con la victoria tras 19 vueltas. El argentino terminó 14° luego de pelear en la zona media del pelotón y protagonizar un duelo particular con Max Verstappen.
George Russell se quedó con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, disputada durante la madrugada argentina en el circuito internacional de Shanghái. El piloto de Mercedes dominó gran parte de la prueba y logró sostener la ventaja en el tramo final para quedarse con el triunfo tras completar las 19 vueltas programadas.
Detrás del ganador finalizaron las Ferrari de Charles Leclerc, que terminó segundo, y Lewis Hamilton, que completó el podio en la tercera posición luego de protagonizar un intenso duelo en las primeras vueltas de la competencia.
El argentino Franco Colapinto, en tanto, finalizó en el puesto 14 tras una carrera en la que tuvo algunos momentos de pelea en la zona media del pelotón, aunque sin lograr meterse en la lucha por los puntos, reservados únicamente para los ocho primeros lugares en este formato.
La competencia comenzó con una largada muy intensa. Russell partió desde la primera posición y rápidamente debió defenderse del ataque de Hamilton, que en una maniobra ajustada logró superarlo para colocarse momentáneamente al frente de la carrera. Sin embargo, el piloto de Mercedes recuperó la punta pocos giros después en medio de un duelo que marcó el ritmo de la prueba en su primera parte hasta alcanzar una ventaja para con sus perseguidores de hasta 3 segundos.
En paralelo, Colapinto protagonizó un duelo particular con Max Verstappen en la zona media del clasificador. El argentino logró superarlo en la largada y durante varias vueltas se mantuvo a menos de un segundo del neerlandés, aunque finalmente ambos terminaron separados por un puesto.
Uno de los momentos que alteró la estrategia de los equipos ocurrió en la vuelta 13, cuando el italiano Kimi Antonelli superó a Leclerc en pista alcanzando el segundo lugar. Sin embargo, casi de inmediato apareció el Safety Car tras el abandono del alemán Nico Hülkenberg, lo que neutralizó la carrera durante varias vueltas.
La neutralización provocó una serie de detenciones en boxes para cambiar neumáticos y reorganizó parcialmente el pelotón de cara al tramo final de la Sprint.
Tras cuatro vueltas con el Safety Car en pista, la carrera se relanzó en el giro 17. Russell mantuvo el control en la reanudación y logró sostener la diferencia frente a Leclerc y Hamilton en las vueltas finales.
Con el liderazgo asegurado, Russell administró la diferencia en la última vuelta y cruzó la meta en la primera posición para quedarse con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de China. Por su parte, Franco Colapinto finalizó 14° tras haber iniciado la carrera en el puesto 16 de la parrilla.
Cada batalla que tiene Lewis son super limpias, en ninguna que veo de Russell y Hamilton son sucias, eso es tener habilidad y no tener que recurrir a sacar al otro de la pista para ganas posiciÃ³n.— PAMVAð´~ (@PamvaF1) March 14, 2026
LEWIS HAMILTON GOAT ð #F1 pic.twitter.com/RzJIKYk3Hs
La actividad en Shanghái continuará desde las 4.00 (hora argentina) con la clasificación que definirá la grilla para la carrera principal del domingo.