Russell ganó la Sprint en Shanghái y Colapinto terminó 14°

La competencia comenzó con una largada muy intensa. Russell partió desde la primera posición y rápidamente debió defenderse del ataque de Hamilton, que en una maniobra ajustada logró superarlo para colocarse momentáneamente al frente de la carrera. Sin embargo, el piloto de Mercedes recuperó la punta pocos giros después en medio de un duelo que marcó el ritmo de la prueba en su primera parte hasta alcanzar una ventaja para con sus perseguidores de hasta 3 segundos.