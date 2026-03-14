“Catamarcanas” trae la voz de la mujer

Itatí y Belén Parma hacen coexistir sus proyectos solistas con su propuesta a dúo que reivindica su origen. “Catamarcanas” es la unión sonora de las dos cantoras con un repertorio de música de raíz de la vecina provincia en guitarra, bombo y piano que deviene en un concierto íntimo y profundo que se podrá disfrutar hoy desde las 21 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).
Los recorridos individuales son destacados: Belén se consagró recientemente en la Fiesta Nacional del Poncho y tiene dos discos que incluyen canciones propias; e Itatí rinde homenaje a mujeres cantoras y pasó por los festivales de Cosquín y de Baradero con especial repercusión.
- ¿Cuál es el aporte catamarqueño a la música popular argentina?
- (Itatí) Catamarca tiene un aporte profundamente identitario a la música popular argentina. Ha dado poetas, compositores e intérpretes que supieron cantar la tierra con una sensibilidad muy particular. Hay una raíz muy fuerte en el canto con caja, la vidala, la chaya, las cuecas y en esa manera tan nuestra de contar el paisaje, la montaña, la memoria. Es una música que nace del territorio y de la vida cotidiana, y que sigue nutriendo el cancionero popular del país.
- (Belén) Dimos las zambas más bellas con autores como Manuel Acosta Villafañez y poetas como Perecito y Luis Franco.
- ¿Cómo fue juntarse para este ciclo de recitales?
- (Belén) Nos une una amistad y el amor por el folclore, y nos convocó la idea de difundirlo en su formato más simple y criollo, como nos lo fue enseñado y lo hemos vivido y compartido a lo largo de nuestra infancia y adolescencia.
- (Itatí) El proyecto nació de una afinidad muy natural entre nosotras, que incluye la admiración mutua y el deseo de compartir escenario desde una mirada femenina y bien catamarqueña. Sentimos que nuestras voces dialogan y que juntas podemos contar historias que nos atraviesan como artistas y mujeres.
- Siempre hubo grandes referentes femeninas en la canción popular. ¿Qué nombres rescatan?
- (Belén) Mi provincia es la cuna de Margarita Palacios, pionera en el folclore. Hoy hay muchas mujeres que sostenemos un legado, aunque considero que Nadia Larcher es una artista con un camino artístico atinado, sutil, genuino y que tiene una solidez y coherencia en el mensaje que es extraordinaria.
- (Itatí) Mercedes Sosa, Miriam Frías Gómez o Teresa Parodi son faros enormes y su legado es inmenso. Hoy hay muchas voces que continúan ese camino desde distintos lugares del país. Cada generación aporta nuevas miradas, nuevas canciones y nuevas formas de decir y contar.
- ¿Qué significa este regreso a Tucumán, donde ya actuaron el año pasado?
- (Itatí) Volver siempre es muy especial. Es una provincia con una enorme tradición cultural y con un público muy cálido que recibe la música con mucha sensibilidad. Haber estado en 2025 y regresar ahora es una alegría grande y una oportunidad de seguir compartiendo nuestro canto con la región.
- Traen canciones propias. ¿Qué implica cantarlas?
- (Belén) Componer como mujer implica aportar al cancionero desde el género y también salir del rol de la Musa Inspiradora o a quienes le dedicaban las canciones y pasar a tener voz propia y a decir y contar nuestras problemáticas, miedos, manera de sentir y amar en la vida. Las canciones que interpretamos de otros autores nos formaron y nos nutrieron, y hoy se renuevan en nuestra manera de decir y contar las realidades actuales.
- ¿Cómo se articula este formato a dúo con sus carreras individuales?
- (Itatí) Esta propuesta es un espacio de encuentro artístico donde nuestras voces y repertorios dialogan en sí mismo, pero donde cada una mantiene también su camino personal. Ambos proyectos se enriquecen mutuamente. “Catamarcanas” es un lugar de creación y de intercambio que se suma y potencia nuestras trayectorias individuales.