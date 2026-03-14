“Catamarcanas” trae la voz de la mujer

- (Itatí) Catamarca tiene un aporte profundamente identitario a la música popular argentina. Ha dado poetas, compositores e intérpretes que supieron cantar la tierra con una sensibilidad muy particular. Hay una raíz muy fuerte en el canto con caja, la vidala, la chaya, las cuecas y en esa manera tan nuestra de contar el paisaje, la montaña, la memoria. Es una música que nace del territorio y de la vida cotidiana, y que sigue nutriendo el cancionero popular del país.