CampoLimpio y FeDIA refuerzan su compromiso

En el marco de la 20° edición de Expoagro, CampoLimpio y la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios de la República Argentina (FeDIA) firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir fortaleciendo la gestión responsable de los envases vacíos de fitosanitarios en todo el país.
La iniciativa pone en valor el rol que cumplen los distribuidores dentro de la cadena de valor, ya que, por su cercanía con los productores, contribuyen activamente a la concientización y al crecimiento de la recuperación de envases. A partir de este acuerdo, las instituciones que integran FeDIA impulsarán acciones conjuntas para profundizar la correcta gestión de estos residuos, a través de capacitaciones para distribuidores y productores, campañas de comunicación sobre el triple lavado y la entrega de envases en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), además de la participación en jornadas técnicas y eventos del sector.
El acuerdo refuerza el compromiso de seguir consolidando un sistema de gestión cada vez más federal y eficiente, que permita ampliar el alcance de las buenas prácticas y fortalecer la recuperación de envases en todo el territorio.