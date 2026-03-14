CampoLimpio y FeDIA refuerzan su compromiso

La iniciativa pone en valor el rol que cumplen los distribuidores dentro de la cadena de valor, ya que, por su cercanía con los productores, contribuyen activamente a la concientización y al crecimiento de la recuperación de envases. A partir de este acuerdo, las instituciones que integran FeDIA impulsarán acciones conjuntas para profundizar la correcta gestión de estos residuos, a través de capacitaciones para distribuidores y productores, campañas de comunicación sobre el triple lavado y la entrega de envases en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), además de la participación en jornadas técnicas y eventos del sector.