Todavía es muy prematuro realizar estimaciones de producción en los cañaverales tucumanos

Sin duda alguna el clima está incidiendo sobre el desarrollo de los cultivos de la provincia de maneras heterogéneas. Las lluvias, más que importantes en los últimos días, están generando graves problemas de inundaciones en diferentes áreas de Tucumán, sobre todo en el sur provincial, en los departamentos de La Cocha y Graneros.
Igualmente las lluvias que acaecieron durante el verano, además de haber superado los promedios históricos, mantuvieron los suelos con humedad suficiente para el crecimiento de los cultivos. En muchos casos, se produjeron excesos que dificultaron una variedad de actividades agrícolas y que dejarán consecuencias para la ejecución de otras a futuro.
En este marco, es importante conocer la opinión de especialistas en el área. LA GACETA entrevistó a uno de los directores del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), Bernabé Alzabé, para conocer la situación de la actividad sucroalcoholera tucumana en profundidad.
¿Este año está mostrando condiciones climáticas favorables para la producción, como lo relacionado con la caña de azúcar?
Este período lluvioso y de buena temperatura nos está dando un crecimiento interesante de nuestro cañaveral, con lo cual se debería pensar en un buen año azucarero 2026/27. Pero hay que advertir, sobre todo en nuestro Tucumán, por ser una etapa muy temprana, de la futura zafra, para definir con seguridad nuestra producción y calidad de materia prima para abril-mayo de 2026. Lo que sí podemos anticipar, de acuerdo con los informes de la Eeaoc, es que la superficie cañera se ha mantenido en valores similares a la zafra 2025/26 y eso es hablar de unas 302.000 Ha aproximadamente.
Es bueno recordar que también a las condiciones descritas se debe agregar que la zafra pasada no dejó caña en pie, ni tampoco volcada, mostrando así puntos a favor. Pero, desde mediados de febrero hasta la fecha, en la zona del este se vieron muchos lotes con caña volcada a consecuencia de suelos húmedos y fuertes ráfagas de viento, a lo que se sumaron los serios problemas de las lluvias torrenciales que se dieron durante esta semana, que preocupa a muchos por los daños que se pueden dar en las diferentes plantaciones de caña. Por esto hay que esperar las evaluaciones pertinentes y saber a ciencia cierta dónde estamos parados.
Creo que debemos ser prudentes para estimar una producción, ya que todavía es temprano y hay que esperar las evaluaciones de los efectos de las intensas lluvias en el sector agrícola.
¿Cómo avanzan las reuniones prezafra con el sector?
Como todos los últimos años, el Estado provincial y el Ipaat realizaron reuniones con el sector industrial y cañero para empezar a planificar la próxima zafra. En ambas reuniones se destacó, al igual que en las anteriores, la decisión clara de exportar como una acción permanente y no coyuntural, no dependiendo de una buena o mala zafra, ya que Argentina es uno de los pocos países que tiene excedente de producción. A pesar de estos excedentes, siempre se está cuidando o, mejor dicho, asegurando el consumo interno.
¿Cómo se mostró el sector sobre los resultados de la zafra 2025/26?
El sector privado en conjunto se encontró conforme, a tal punto de coincidir en que el resultado del aumento de precio desde diciembre a la fecha se debió a una buena programación de la exportación, que fue superior a las 500.000 toneladas.
¿A qué se refiere cuando se habla de un programa de exportación? ¿Simplemente a un volumen anual o en base a momentos críticos?
Se ajusta a distintos ejes o indicadores como factores productivos, mercado interno, las condiciones que presenten los mercados internacionales, el stock inicial, entre otros.
Lo productivo se refiere a la estimación de materia prima (caña bruta) de la Eeaoc, analizada según las condiciones de campo que se presentan, más la estimación de Salta y Jujuy que informa el CAA, con el stock inicial basado en la última determinación realizada por Control Unión sobre la zafra anterior. El consumo del mercado interno, más las toneladas destinadas a cubrir el cupo de bietanol, hacen las toneladas de azúcar que se deben priorizar. El sobrante es la exportación.
A partir de este resultado se planifican las exportaciones, que serán ajustadas a las posiciones anuales de los mercados internacionales.