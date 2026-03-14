Todavía es muy prematuro realizar estimaciones de producción en los cañaverales tucumanos

Es bueno recordar que también a las condiciones descritas se debe agregar que la zafra pasada no dejó caña en pie, ni tampoco volcada, mostrando así puntos a favor. Pero, desde mediados de febrero hasta la fecha, en la zona del este se vieron muchos lotes con caña volcada a consecuencia de suelos húmedos y fuertes ráfagas de viento, a lo que se sumaron los serios problemas de las lluvias torrenciales que se dieron durante esta semana, que preocupa a muchos por los daños que se pueden dar en las diferentes plantaciones de caña. Por esto hay que esperar las evaluaciones pertinentes y saber a ciencia cierta dónde estamos parados.