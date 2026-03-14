Tucumán creó un sensor para medir el Brix en el cocimiento del azúcar

Este seguimiento continuo permitió comprobar que muchas de las variaciones observadas en el Brix responden a la dinámica habitual de operación del proceso, en el cual la regulación de la alimentación se realiza de manera manual y en función de la experiencia del maestro tachero. En este sentido, los técnicos destacaron que la dispersión registrada en los valores no se debió a fallas del instrumento, sino a las fluctuaciones propias de un proceso controlado de forma artesanal.