El Programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) invita a participar de la Jornada sobre Cultivos de Granos Invernales 2026, que se realizará el 18 de marzo en el Anfiteatro de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria (FAZyV), sede El Manantial, de 8 a 13.30.
Durante el encuentro se abordarán los principales aspectos vinculados al manejo agronómico y al análisis económico de los cultivos invernales más relevantes para el NOA, con especial foco en trigo, garbanzo y colza, con el objetivo de brindar información técnica que contribuya a la toma de decisiones productivas de cara a la próxima campaña.
El programa incluirá exposiciones sobre perspectivas para la siembra de cultivos invernales 2026, considerando condiciones agrometeorológicas, cultivos antecesores, estado del perfil del suelo y calidad de semillas. Además, se presentarán avances en genética, manejo de variedades, fechas de siembra, densidad, fertilización y sanidad en trigo y garbanzo.
También se abordarán cultivos alternativos para la región, como colza, carinata y cártamo, y se compartirán resultados económicos vinculados a costos, márgenes y contexto económico para los principales cultivos invernales en la próxima campaña.
Los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace.