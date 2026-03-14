Estudio fenológico: el limón, ligeramente más pequeño que la campaña pasada

Estas diferencias responden a la variabilidad propia de cada campaña y a las condiciones ambientales particulares de cada zona productiva. En este contexto, la temperatura se ha mantenido dentro de los rangos considerados óptimos para el crecimiento de los frutos. No obstante, las precipitaciones podrían estar influyendo indirectamente sobre el ritmo de crecimiento. Este efecto no estaría necesariamente asociado a excesos hídricos –que solo en situaciones puntuales de suelos con drenaje deficiente podrían provocar estrés por anegamiento–, sino principalmente a la elevada frecuencia de días con cielo cubierto. Esta condición reduce la disponibilidad de radiación solar y, en consecuencia, la intercepción de luz por parte del cultivo, lo que podría afectar el metabolismo de las plantas y, por ende, el crecimiento de los frutos. Más allá de estas variaciones, el análisis conjunto de los datos sugiere que, en promedio, la campaña pasada presentaba para esta época un desarrollo de calibres levemente más adelantado que el observado actualmente.