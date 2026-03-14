Estudio fenológico: el limón, ligeramente más pequeño que la campaña pasada

Desde la sección Fruticultura de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Nelson Aranda realiza periódicamente informes referidos a la fenología del limonero en el NOA, a través de un comparativo entre las campañas 2025 y 2026.
El monitoreo fenológico del crecimiento de frutos forma parte del seguimiento que se realiza cada campaña en zonas productoras del NOA por parte de la Eeaoc en conjunto con empresas del medio. Esto permite contar con información temprana sobre la evolución de los calibres, un aspecto central para la planificación de la cosecha y de la industria citrícola.
El seguimiento del crecimiento de los frutos de limón en el Noroeste Argentino (NOA) muestra que, para esta época del año, la campaña 2026 presenta en general un desarrollo de tamaños levemente más atrasado en comparación con la campaña anterior. Así surge de los datos relevados en las estaciones fenológicas que monitorean el crecimiento del fruto en Tucumán, Salta y Jujuy.
Las mediciones, realizadas a campo mediante calibre digital, permiten evaluar tanto el tamaño promedio de los frutos como la distribución de calibres presentes en los montes citrícolas. Este monitoreo se realiza durante el ciclo productivo y constituye una herramienta clave para anticipar la evolución de la fruta hacia el inicio de la cosecha.
En Tucumán, los resultados muestran un comportamiento variable según la localidad. Mientras que en algunos sitios los calibres promedio de la campaña actual resultan similares o incluso superiores a los del año pasado –como ocurre en Las Colmenas, cercana a Alpachiri–, en otros se registran valores menores, como en Monte Grande o Tafí Viejo.
En términos generales, sin embargo, la distribución de tamaños observada en los gráficos indica que, en 2025, para estas mismas fechas, una mayor proporción de frutos ya se encontraba en calibres más grandes.
Una situación comparable se observa en las estaciones del norte de la región, ubicadas en Salta y Jujuy. Allí también se registran diferencias entre localidades: en algunas estaciones de Calilegua los tamaños promedio superan a los del año pasado, mientras que en otros sitios, como en La Moraleja, los calibres observados en 2026 son inferiores a los registrados en 2025 para fechas equivalentes.
Estas diferencias responden a la variabilidad propia de cada campaña y a las condiciones ambientales particulares de cada zona productiva. En este contexto, la temperatura se ha mantenido dentro de los rangos considerados óptimos para el crecimiento de los frutos. No obstante, las precipitaciones podrían estar influyendo indirectamente sobre el ritmo de crecimiento. Este efecto no estaría necesariamente asociado a excesos hídricos –que solo en situaciones puntuales de suelos con drenaje deficiente podrían provocar estrés por anegamiento–, sino principalmente a la elevada frecuencia de días con cielo cubierto. Esta condición reduce la disponibilidad de radiación solar y, en consecuencia, la intercepción de luz por parte del cultivo, lo que podría afectar el metabolismo de las plantas y, por ende, el crecimiento de los frutos. Más allá de estas variaciones, el análisis conjunto de los datos sugiere que, en promedio, la campaña pasada presentaba para esta época un desarrollo de calibres levemente más adelantado que el observado actualmente.
Pero todavía resta una parte importante del período de crecimiento del fruto antes del inicio de la cosecha. El seguimiento de las próximas semanas será clave para determinar cómo evolucionará finalmente la composición de tamaños de la fruta en la región.
Además de estos estudios fenológicos, la Eeaoc se encuentra iniciando, en conjunto con la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), empresas del sector y productores independientes, los trabajos de estimación productiva del limonero en el NOA. Esta iniciativa se basa en el análisis de información que las empresas y productores comparten con los técnicos de la Sección Fruticultura, con el objetivo de generar indicadores regionales que permitan anticipar la evolución de la producción.
En este marco, se invita a productores interesados en sumarse a este trabajo a contactarse con la Eeaoc a través de los correos electrónicos ndaranda@eeaoc.org.ar y dfigueroa@eeaoc.org.ar, donde podrán recibir mayor información sobre esta iniciativa.