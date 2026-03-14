El “regreso” de Michael Jackson se adelantó dos días y será exclusivo para los estadounidenses

Tecnología

El formato al que hace referencia el empresario es un toque que en estas latitudes no se podrá vivir a pleno porque no hay salas que dispongan de la tecnología adecuada. IMAX es como estar dentro de la película. El tamaño de la pantalla es gigantesco, mucho más alto y ancho que la de un cine convencional: es casi cuadrada y llega a cubrir desde el techo hasta el suelo y de pared a pared generando un efecto perceptible principalmente en la visión periférica que se llena por completo con la imagen. Las únicas salas IMAX en Argentina se encuentran en Buenos Aires, IMAX de Norcenter (Vicente López) y el de los cines Atlas (Caballito), y en Posadas, IMAX del Conocimiento (Misiones).