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El “regreso” de Michael Jackson se adelantó dos días y será exclusivo para los estadounidenses

La película del “Rey del Pop” se estrenará masivamente el 24 de abril, pero antes se verá en salas del país del norte.

EN FAMILIA. Jaafar Jackson, sobrino de Michael en la vida real, interpreta a su tío en el filme. EN FAMILIA. Jaafar Jackson, sobrino de Michael en la vida real, interpreta a su tío en el filme.
Hace 1 Hs

Lionsgate, estudio que creó “Michael”, la película de Michael Jackson, al lanzamiento del nuevo tráiler de la película, le sumó el anuncio de un estreno previo: 22 de abril en salas de Estados Unidos. Dos días más tarde, el film estará en todos los países del planeta. Un número limitado de cines que tienen formatos premium serán los que proyecten la película. Las entradas para esa noche única ya están a la venta para el público estadounidense.

En la web se aclara que la proyección de acceso limitado del 22 de abril es para cines que tengan tecnología IMAX, uno de los grandes atractivos de la filmación de la película dirigida por Antoine Fuqua. “Estas proyecciones de acceso anticipado, en IMAX y formatos premium de gran tamaño, sumergirán al público en las electrizantes actuaciones y darán vida al poder de la música icónica de Michael Jackson. Es la manera perfecta de ser los primeros en ver la película”, dijo Kevin Grayson, presidente de distribución mundial de Lionsgate.

Tecnología

El formato al que hace referencia el empresario es un toque que en estas latitudes no se podrá vivir a pleno porque no hay salas que dispongan de la tecnología adecuada. IMAX es como estar dentro de la película. El tamaño de la pantalla es gigantesco, mucho más alto y ancho que la de un cine convencional: es casi cuadrada y llega a cubrir desde el techo hasta el suelo y de pared a pared generando un efecto perceptible principalmente en la visión periférica que se llena por completo con la imagen. Las únicas salas IMAX en Argentina se encuentran en Buenos Aires, IMAX de Norcenter (Vicente López) y el de los cines Atlas (Caballito), y en Posadas, IMAX del Conocimiento (Misiones).

Si bien el 24 de abril de 2026 es la fecha confirmada para el estreno mundial en cines (incluyendo Estados Unidos y la distribución global por Universal Pictures), como en Argentina los estrenos de cartelera son siempre los jueves, la película llegará a los cines locales un día antes que en Estados Unidos, el 23 de abril. 

Luego de las funciones de acceso anticipado del miércoles 22 de abril. Aunque falta para el estreno, la locura por la película es tal que ya se están habilitando registros en varios sitios. En el país, la preventa oficial suele arrancar unas dos o tres semanas antes del estreno (principios de abril de 2026).

Detalles

Fuqua y el guionista John Logan, según trascendió, se alejan de la típica biopic que muestra la cronología típica del protagonista. La dupla unió lo más crudo y psicológico de la vida de Jackson.

Las tres horas y media, una duración atípica para una película comercial, se justifica precisamente por la combinación que quisieron hacer los productores; la única manera de reflejar fielmente la vida de quien es considerado un genio, pero que no será endiosado precisamente durante todo el film. Por eso es que se hizo la advertencia de que habrá momentos muy incómodos de ver.

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