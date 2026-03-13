¿Cuántos dólares aportará el agro durante esta campaña?

Este salto en la oferta tendría su correlato en el frente externo: las exportaciones de granos y derivados podrían trepar a 113 millones de toneladas, un volumen sin precedentes que superaría en casi 10 millones el récord previo de la campaña 2018/19, impulsado por un máximo histórico en los despachos de granos. En este contexto, y considerando los precios de exportación vigentes para cada producto, se proyecta que el ingreso de divisas del sector en el Mercado Libre de Cambios (MLC) alcance U$S 34.530 millones en 2026, indica un reporte elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario. Este número sería prácticamente idéntico al de 2025: el sector Cereales y Oleaginosas aportó U$S 34.600 millones en el MLC según datos del Banco Central (BCRA). No obstante, contemplando que en los primeros tres meses y medio del año pasado estuvo vigente el llamado “dólar blend” que permitía liquidar el 20% de las exportaciones en el dólar Contado con Liquidación (CCL), se estima el total de divisas ingresadas contemplando ambos mercados alcanzó U$S 36.160 millones.