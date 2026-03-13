El dólar oficial y el "blue" cerraron la semana en baja: a cuánto cotizan

En el marco del actual esquema cambiario, el Banco Central fijó en $1.627,97 el techo de la banda de flotación. Con el cierre de este viernes, la cotización mayorista quedó un 16,28% por debajo de ese límite. En la práctica, esto implica que el dólar aún dispone de un margen de $227,97 antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para mantenerlo dentro de los parámetros establecidos.