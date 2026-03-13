El dólar oficial y el "blue" cerraron la semana en baja: a cuánto cotizan
La divisa registró leves avances este viernes en los segmentos mayorista, minorista y financieros. Sin embargo, en el balance semanal las cotizaciones oficiales terminaron en terreno negativo, mientras que el "blue" fue el único que cayó en la jornada.
Después de tres ruedas consecutivas a la baja, el dólar volvió a mostrar una leve tendencia alcista este viernes en la plaza cambiaria. La suba se reflejó tanto en el segmento mayorista como en el minorista y en las cotizaciones financieras, aunque en el balance semanal las variantes oficiales cerraron con retrocesos de hasta $16.
En el mercado mayorista, donde operan exportadores, importadores y el Banco Central de la República Argentina, el tipo de cambio finalizó la semana en $1.400. El valor implicó un incremento de $5,5 respecto del jueves.
Durante la jornada se negociaron U$S 447 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Pese al repunte del viernes, el dólar mayorista acumuló una caída semanal de $16, luego de haber subido $19 durante los cinco días previos.
En el marco del actual esquema cambiario, el Banco Central fijó en $1.627,97 el techo de la banda de flotación. Con el cierre de este viernes, la cotización mayorista quedó un 16,28% por debajo de ese límite. En la práctica, esto implica que el dólar aún dispone de un margen de $227,97 antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para mantenerlo dentro de los parámetros establecidos.
En el segmento minorista, el billete que se comercializa en las entidades financieras también registró una suba diaria. Según las pizarras del Banco de la Nación Argentina, el dólar cerró a $1.420, con un aumento de $5 respecto de la jornada anterior. No obstante, en el balance semanal acumuló un retroceso de $15.
Por su parte, el dólar "blue" fue la única cotización que terminó el día en baja. En el mercado informal de la City porteña perdió $5 y se negoció a $1.415.
En contraste, las variantes financieras mostraron leves subas. El dólar MEP avanzó hasta $1.418,15, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepó a $1.465,76.