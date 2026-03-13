Robó el celular a un pasajero de 16 años con un arma: condenan a conductor de Uber Moto

Un conductor de Uber Moto fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber amenazado con un arma de fuego y robado el celular a un pasajero de 16 años al finalizar un viaje en la capital. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Fiscal y la defensa del imputado, con el consentimiento de la víctima.