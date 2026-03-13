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Robó el celular a un pasajero de 16 años con un arma: condenan a conductor de Uber Moto

El hecho ocurrió el 9 de febrero de este año, en San Miguel de Tucumán.

Robó el celular a un pasajero de 16 años con un arma: condenan a conductor de Uber Moto
Hace 1 Hs

Un conductor de Uber Moto fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por haber amenazado con un arma de fuego y robado el celular a un pasajero de 16 años al finalizar un viaje en la capital. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Fiscal y la defensa del imputado, con el consentimiento de la víctima.

La audiencia se realizó este viernes 13 de marzo, a pedido de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco. En la instancia, se presentó ante la jueza interviniente el convenio firmado entre la Fiscalía, el acusado Eduardo Nicolás Villagra y su defensa técnica.

Según la teoría del caso sostenida por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 9 de febrero de 2026 alrededor de las 12:27. En esa oportunidad, el adolescente solicitó desde un local de seguros ubicado en calle 9 de Julio al 600, en barrio Sur de la capital, un servicio de Uber Moto.

El viaje fue aceptado por una cuenta identificada como Eduardo Nicolás Villagra, quien se movilizaba en una motocicleta Motomel Blitz 110cc. Tras completar el traslado hasta el domicilio del menor, ubicado en pasaje José Martí al 500, el conductor extrajo un arma de fuego cuando la víctima se disponía a pagar el viaje.

De acuerdo con la acusación, el imputado apuntó al adolescente y lo amenazó de muerte para que le entregara su teléfono celular. Ante la intimidación, el joven le entregó su dispositivo Motorola, tras lo cual el acusado se dio a la fuga.

Aprovechamiento de la confianza

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano explicó que el acusado habría aprovechado la confianza generada por el uso de una plataforma digital de transporte.

“El imputado aceptó un viaje a través de una aplicación, generando en la víctima una razonable expectativa de seguridad propia de un servicio formalmente contratado”, señaló.

La representante del Ministerio Público agregó que, una vez finalizado el traslado, el conductor le pidió al adolescente que abonara el viaje mediante una transferencia y, en ese momento, extrajo el arma de fuego para exigirle el celular.

“La modalidad del hecho revela un claro aprovechamiento de una situación de confianza y vulnerabilidad”, sostuvo.

Condena y reparación

En el marco del acuerdo alcanzado entre las partes, Villagra fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras ser declarado autor material y penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse.

Además, deberá cumplir una serie de reglas de conducta y entregar a la víctima un teléfono celular nuevo —con su respectivo cargador— de características equivalentes al sustraído, en concepto de reparación integral del daño.

Finalmente, la jueza interviniente declaró admisible y aprobó el convenio pleno de juicio abreviado presentado por las partes.

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