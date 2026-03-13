Ruiz Rodríguez volvió a hacer fútbol y Falcioni analiza cambios para visitar a Barracas Central
El delantero recibió el alta tras su operación de meniscos y es la gran novedad en el complejo Ojo de Agua. El "Emperador" analiza variantes entre el medio campo y la delantera para sumar puntos en Buenos Aires.
El predio de Ojo de Agua amaneció con una noticia que genera alivio en el cuerpo técnico de Julio César Falcioni. En medio de la urgencia por sumar de a tres y tras el sabor agridulce que dejó el debut de Atlético Tucumán ante Aldosivi, la novedad saliente de la sesión matutina fue la presencia de Ramiro Ruiz Rodríguez realizando fútbol a la par de sus compañeros.
El delantero, que había tenido un arranque de 2026 prometedor con goles en la serie de amistosos disputados en Uruguay, sufrió un duro revés en la primera fecha ante Independiente Rivadavia. En Mendoza, una lesión en su rodilla derecha, que luego se confirmó como una rotura de menisco interno, lo obligó a pasar por el quirófano. Tras una buena recuperación y haber seguido el último partido desde el túnel del Monumental, “RRR” ya está en condiciones físicas de ser tenido en cuenta por el entrenador.
La aparición del oriundo de Monteros no es un dato menor para Falcioni. Ante la falta de profundidad que mostró el equipo en el último compromiso, Ruiz Rodríguez asoma como una alternativa de desequilibrio para visitar el próximo lunes, desde las 15.30, a Barracas Central bajo el arbitraje de Sebastián Zunino.
Un viernes de definiciones
La jornada de ayer en el complejo estuvo marcada por una intensa actividad que combinó gimnasio, trabajos de técnica con pelota y fútbol en espacios reducidos. Mañana, a partir de las 10, el plantel culminará la última sesión en la provincia antes de emprender el viaje a Capital Federal, previsto para las 19. Una vez instalados en Buenos Aires, el grupo tiene programado un entrenamiento matutino para el domingo, posiblemente en el predio de Independiente, donde el DT terminará de pulir los detalles tácticos.
Teniendo en cuenta el rendimiento irregular frente al “Tiburón”, el “Emperador” tiene en mente realizar modificaciones estructurales. La idea de un equipo más punzante toma fuerza, y nombres como Ignacio Galván y Nicolás Laméndola ganan terreno para recuperar la titularidad en el “Decano”.
Sin embargo, la mayor expectativa se posa sobre la delantera. Todo indica que Leandro Díaz, ya recuperado de su molestia muscular, regresaría al “11” inicial. Con el alta de Ruiz Rodríguez y el regreso del “Loco”, Falcioni empieza a disponer de su arsenal completo para intentar torcer el rumbo de un torneo que, hasta ahora, le viene siendo esquivo al conjunto de 25 de Mayo y Chile. El sábado al mediodía se conocerá la lista de los 23 convocados que buscarán el primer triunfo de la era Falcioni en el estadio “Chiqui Tapia”.