Ruiz Rodríguez volvió a hacer fútbol y Falcioni analiza cambios para visitar a Barracas Central

Sin embargo, la mayor expectativa se posa sobre la delantera. Todo indica que Leandro Díaz, ya recuperado de su molestia muscular, regresaría al “11” inicial. Con el alta de Ruiz Rodríguez y el regreso del “Loco”, Falcioni empieza a disponer de su arsenal completo para intentar torcer el rumbo de un torneo que, hasta ahora, le viene siendo esquivo al conjunto de 25 de Mayo y Chile. El sábado al mediodía se conocerá la lista de los 23 convocados que buscarán el primer triunfo de la era Falcioni en el estadio “Chiqui Tapia”.