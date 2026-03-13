La colecta solidaria de San Martín crece: llegaron más donaciones y ahora también ayudarán a La Madrid

La campaña solidaria que San Martín puso en marcha para ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tucumán continúa sumando gestos y nuevas acciones. En las últimas horas, el movimiento en La Ciudadela volvió a intensificarse con la llegada de una gran cantidad de donaciones que incluyeron bidones de agua, bolsas con ropa, artículos de higiene personal y alimentos no perecederos.
La colecta, que en un primer momento había sido organizada para colaborar con los vecinos de Leales -una de las zonas más afectadas por el temporal-, sigue creciendo gracias al aporte de socios, hinchas y distintas agrupaciones vinculadas al club. Durante gran parte de la jornada, las puertas del estadio permanecieron abiertas para recibir las colaboraciones, mientras integrantes de la institución se encargaban de ordenar y clasificar los elementos recolectados.
La respuesta solidaria superó las expectativas iniciales y generó una nueva decisión dentro de la CD. En las últimas horas, el club lanzó una segunda campaña para extender la ayuda hacia La Madrid, otra de las localidades golpeadas por las intensas lluvias que afectaron a la provincia en las últimas semanas.
La Honorable ComisiÃ³n Directiva, representada por el Pro secretario Geronimo GarcÃa Mirkin y a travÃ©s de su departamento de socios encabezado por AgustÃn MartÃnez Lozano y Javier JimÃ©nez, se reuniÃ³ junto a peÃ±as y filiales para seguir organizando las colectas solidarias con losâ¦ pic.twitter.com/PyFJgxhCkM— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) March 13, 2026
“En nuestro rol de club social y deportivo, aunque lo nuestro sea fundamentalmente el fútbol, no podemos estar indiferentes ni en silencio frente a estas situaciones de desgracia que le toca vivir a mucha gente”, había explicado el presidente Oscar Mirkin cuando se puso en marcha la iniciativa solidaria.
En paralelo con la recolección de donaciones, durante las últimas horas también se avanzó en la organización del operativo solidario.
El prosecretario Gerónimo García Mirkin con la colaboración del departamento de socios encabezado por Agustín Martínez Lozano y Javier Jiménez, mantuvieron una reunión con representantes de distintas peñas y filiales del club.
El encuentro tuvo como objetivo coordinar el trabajo conjunto y fortalecer la logística para las colectas solidarias destinadas a los afectados por las inundaciones.
Desde la cuenta oficial del “Santo” destacaron que el acompañamiento de las peñas resulta fundamental para ampliar el alcance de la campaña y canalizar la ayuda que llega desde distintos puntos de la provincia.
Además, se confirmó que durante la jornada de hoy se realizará la primera entrega de las donaciones recolectadas tanto en el estadio La Ciudadela como en el complejo Natalio Mirkin. La intención es comenzar a distribuir los elementos esenciales entre las familias damnificadas mientras la campaña continúa activa.
Se podrán recibir donaciones el domingo en La Ciudadela
El operativo solidario también tendrá un momento importante este domingo. En la previa del partido frente a Nueva Chicago, los hinchas que se acerquen al estadio podrán acercar alimentos no perecederos, agua mineral, artículos de limpieza, ropa o calzado para colaborar con las familias afectadas por el temporal.
De esta manera, la iniciativa impulsada por San Martín sigue creciendo y sumando voluntades. En medio de un contexto difícil para varias localidades, el club volvió a convertirse en un punto de encuentro para la solidaridad de sus hinchas y de la comunidad.