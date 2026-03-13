La colecta solidaria de San Martín crece: llegaron más donaciones y ahora también ayudarán a La Madrid

La colecta, que en un primer momento había sido organizada para colaborar con los vecinos de Leales -una de las zonas más afectadas por el temporal-, sigue creciendo gracias al aporte de socios, hinchas y distintas agrupaciones vinculadas al club. Durante gran parte de la jornada, las puertas del estadio permanecieron abiertas para recibir las colaboraciones, mientras integrantes de la institución se encargaban de ordenar y clasificar los elementos recolectados.