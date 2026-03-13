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Tarucas y Lawn Tennis impulsan una colecta para los damnificados por las inundaciones

La campaña solidaria se realizará este viernes en el club y en el ingreso al estadio, en la previa del partido frente a Pampas. Las donaciones serán entregadas a Cáritas para su distribución entre las familias afectadas por las inundaciones en Tucumán.

ACCIÓN SOLIDARIA. Tarucas y Lawn Tennis realizarán una colecta solidaria para los damnificados por las inundaciones. ACCIÓN SOLIDARIA. Tarucas y Lawn Tennis realizarán una colecta solidaria para los damnificados por las inundaciones. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs

El rugby tucumano vuelve a mostrar su costado solidario. Tarucas y el Lawn Tennis Club lanzaron una campaña para recolectar agua mineral destinada a las familias afectadas por las inundaciones que golpearon a distintos puntos de la provincia. La colecta se realizará este viernes durante toda la jornada en las instalaciones del club y también en el ingreso al estadio, donde desde las 21 se disputará el partido entre Tarucas y Pampas por el Súper Rugby Américas.

Quienes deseen colaborar podrán acercar sus donaciones a la portería del club antes del encuentro. Allí, jugadores de distintas divisiones del rugby recibirán las botellas de agua mineral. Además, en la puerta del estadio habrá personal de Cáritas que se encargará de recibir las contribuciones del público que asista al partido.

Todo lo recaudado será entregado a esa organización, que tendrá a su cargo la distribución de la ayuda entre las comunidades damnificadas por el temporal.

Desde la franquicia destacaron que la iniciativa busca canalizar la solidaridad de los hinchas y de la comunidad del rugby tucumano en un momento delicado para muchas familias.

“Es una alianza necesaria frente al difícil momento que están atravesando comprovincianos nuestros. Creemos que nuestra hinchada y los seguidores de Tarucas serán solidarios y podremos recaudar muchos litros para que luego Cáritas haga la distribución”, expresó Fernando Renta Mora, CEO de la franquicia.

La acción se da en un contexto en el que distintas localidades de Tucumán sufrieron fuertes lluvias que provocaron inundaciones, anegamientos y evacuaciones, generando múltiples necesidades básicas entre los vecinos afectados.

Con esta campaña, Tarucas y Tucumán Lawn Tennis buscan transformar la previa del partido en un espacio de ayuda concreta. La convocatoria está abierta a todo el público y apunta a que cada hincha que se acerque al estadio pueda aportar, al menos, una botella de agua mineral.

El objetivo es claro: aprovechar el encuentro deportivo para movilizar la solidaridad y brindar una respuesta inmediata a quienes hoy atraviesan una situación difícil. En la cancha se jugará un partido importante, pero fuera de ella el desafío será sumar la mayor cantidad posible de donaciones para acompañar a las familias tucumanas que más lo necesitan.

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