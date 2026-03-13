Tarucas y Lawn Tennis impulsan una colecta para los damnificados por las inundaciones

El rugby tucumano vuelve a mostrar su costado solidario. Tarucas y el Lawn Tennis Club lanzaron una campaña para recolectar agua mineral destinada a las familias afectadas por las inundaciones que golpearon a distintos puntos de la provincia. La colecta se realizará este viernes durante toda la jornada en las instalaciones del club y también en el ingreso al estadio, donde desde las 21 se disputará el partido entre Tarucas y Pampas por el Súper Rugby Américas.