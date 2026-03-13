Tarucas recibe a Pampas en La Caldera del Parque: hora, formaciones y TV del duelo por el Súper Rugby Américas

Tarucas volverá a presentarse esta noche en el Súper Rugby Américas cuando reciba a Pampas en el estadio La Caldera del Parque, en Tucumán. El encuentro comenzará a las 21 y corresponde a la cuarta fecha del torneo continental.
El equipo dirigido por Álvaro Galindo presentará cinco modificaciones respecto del conjunto que disputó el último partido. Los cambios se darán tanto en el pack de forwards como en la línea de backs, con el objetivo de sostener la intensidad frente a uno de los rivales más fuertes del certamen.
Entre las variantes, Juan Manuel Vivas ingresará en la primera línea en lugar de José Calderoni, mientras que Rodrigo Navarro reemplazará a Francisco Moreno. Además, Benjamín Garrido ocupará el lugar de Mariano Muntaner y Facundo Cardozo ingresará por Tomás Dande en la segunda línea.
Datos del partido
La última modificación estará en el fondo de la cancha: Nicolás Macome será titular en reemplazo de Tomás Vanni, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras la sanción disciplinaria recibida luego del encuentro frente a Dogos. En esa reorganización, Tomás Elizalde pasará a desempeñarse como wing.
El partido será arbitrado por Pablo Deluca y podrá verse en vivo por ESPN 3 y Disney+.
Formaciones
Tarucas: Benjamín Garrido, Juan Manuel Vivas, Rodrigo Navarro, Ignacio Marquieguez, Luciano Asevedo, Facundo Cardozo, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Estanislao Pregot, Ignacio Cerrutti, Tomás Elizalde, Bautista Estofan, Matías Orlando, Mateo Pasquini y Nicolás Macome.
DT: Álvaro Galindo.
Pampas: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini, Marcos Camerlinckx, Rodrigo Fernández, Francisco Sluga, Juan Penoucos, Faustino Santarelli, Juan Bernasconi, Lucas Margueny, Bautista Farisé, Santiago Cordero, Juan Corso, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Estanislao Renthel.
DT: Juan Manuel Leguizamón.