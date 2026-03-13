Secciones
DeportesRugby

Tarucas recibe a Pampas en La Caldera del Parque: hora, formaciones y TV del duelo por el Súper Rugby Américas

La franquicia del NOA recibe a Pampas desde las 21 en la cancha de Lawn Tennis con cinco cambios en su formación titular.

Tarucas recibe a Pampas en La Caldera del Parque: hora, formaciones y TV del duelo por el Súper Rugby Américas Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Tarucas volverá a presentarse esta noche en el Súper Rugby Américas cuando reciba a Pampas en el estadio La Caldera del Parque, en Tucumán. El encuentro comenzará a las 21 y corresponde a la cuarta fecha del torneo continental.

El equipo dirigido por Álvaro Galindo presentará cinco modificaciones respecto del conjunto que disputó el último partido. Los cambios se darán tanto en el pack de forwards como en la línea de backs, con el objetivo de sostener la intensidad frente a uno de los rivales más fuertes del certamen.

Entre las variantes, Juan Manuel Vivas ingresará en la primera línea en lugar de José Calderoni, mientras que Rodrigo Navarro reemplazará a Francisco Moreno. Además, Benjamín Garrido ocupará el lugar de Mariano Muntaner y Facundo Cardozo ingresará por Tomás Dande en la segunda línea.

Datos del partido

La última modificación estará en el fondo de la cancha: Nicolás Macome será titular en reemplazo de Tomás Vanni, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras la sanción disciplinaria recibida luego del encuentro frente a Dogos. En esa reorganización, Tomás Elizalde pasará a desempeñarse como wing.

El partido será arbitrado por Pablo Deluca y podrá verse en vivo por ESPN 3 y Disney+.

Formaciones

Tarucas: Benjamín Garrido, Juan Manuel Vivas, Rodrigo Navarro, Ignacio Marquieguez, Luciano Asevedo, Facundo Cardozo, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Estanislao Pregot, Ignacio Cerrutti, Tomás Elizalde, Bautista Estofan, Matías Orlando, Mateo Pasquini y Nicolás Macome.
DT: Álvaro Galindo.

Pampas: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini, Marcos Camerlinckx, Rodrigo Fernández, Francisco Sluga, Juan Penoucos, Faustino Santarelli, Juan Bernasconi, Lucas Margueny, Bautista Farisé, Santiago Cordero, Juan Corso, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Estanislao Renthel.
DT: Juan Manuel Leguizamón.

Temas Alvaro GalindoLos Pampas XVSuper Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La ausencia del TMO en el Súper Rugby Américas volvió al centro del debate tras Tarucas-Dogos

La ausencia del TMO en el Súper Rugby Américas volvió al centro del debate tras Tarucas-Dogos

Por qué Álvaro Galindo no está conforme, pese al buen inicio de Tarucas en el Súper Rugby Américas

Por qué Álvaro Galindo no está conforme, pese al buen inicio de Tarucas en el Súper Rugby Américas

Tarucas recibe a Dogos XV: horario, TV y formaciones del partido en Lawn Tennis

Tarucas recibe a Dogos XV: horario, TV y formaciones del partido en Lawn Tennis

¿Cómo trabaja Tarucas el videoanálisis y las estadísticas antes de cada partido?

¿Cómo trabaja Tarucas el videoanálisis y las estadísticas antes de cada partido?

Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
3

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
4

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
5

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados
6

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Más Noticias
Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

Colapinto largará 16° en la carrera Sprint del GP de Shanghái

Kimi Antonelli bajo la lupa tras el susto con Lando Norris en la SQ2

Kimi Antonelli bajo la lupa tras el susto con Lando Norris en la SQ2

Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A

Tucumán Central sumó a Fabricio Bedmar y ya tiene 11 refuerzos para afrontar el Federal A

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Colapinto superó los problemas y completó la práctica en Shanghái

Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

Hamilton y Norris, protagonistas del primer incidente del GP de China

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Comentarios