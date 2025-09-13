¿Cómo sigue la revuelta en Nepal? Un canal de Discord habría sustituido al Congreso

Nepal atraviesa las jornadas de caos más cruentas registradas en décadas. Lo que comenzó como un reclamo contra la prohibición de 26 plataformas digitales, incluidas WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube, terminó en una rebelión que paralizó al país, dejó más de 25 muertos y obligó al primer ministro KP Sharma Oli a abandonar el cargo. Llamativamente, la Generación Z (agrupa a personas menores de 30 años) es la fuerza que motoriza las protestas y la que, descabezado e incendiado el Gobierno, ahora debate qué hacer para recobrar la calma en espacios digitales como un canal de Discord.