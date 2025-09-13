¿Cómo sigue la revuelta en Nepal? Un canal de Discord habría sustituido al Congreso

Nepal atraviesa las jornadas de caos más cruentas registradas en décadas. Lo que comenzó como un reclamo contra la prohibición de 26 plataformas digitales, incluidas WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube, terminó en una rebelión que paralizó al país, dejó más de 25 muertos y obligó al primer ministro KP Sharma Oli a abandonar el cargo. Llamativamente, la Generación Z (agrupa a personas menores de 30 años) es la fuerza que motoriza las protestas y la que, descabezado e incendiado el Gobierno, ahora debate qué hacer para recobrar la calma en espacios digitales como un canal de Discord.
“El Parlamento de Nepal en este momento es Discord”, dijo Sid Ghimiri, de 23 años, un creador de contenido de Katmandú, describiendo cómo el sitio se ha convertido en el centro de la toma de decisiones políticas de la nación, según informó The New York Times.
Este lunes en Katmandú, miles de jóvenes marcharon hacia el Parlamento con pancartas. La marcha, que buscaba frenar el bloqueo digital, pronto se transformó en una movilización más amplia contra la corrupción y la falta de oportunidades del país asiático.
La represión fue brutal. Fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua y munición real. “Al menos 25 personas han muerto y cientos resultaron heridas”, confirmaron el martes autoridades médicas. Sólo el lunes, 19 manifestantes perdieron la vida y casi 200 resultaron heridos, según los partes oficiales y los recuentos de las agencias de prensa que están cubriendo los acontecimientos.
Violencia y caos en las calles
Los disturbios se extendieron rápidamente. Manifestantes incendiaron el Parlamento, la sede del Partido del Congreso Nepalés, la residencia del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y otras propiedades de dirigentes políticos. También atacaron la Corte Suprema y el complejo gubernamental de Singha Durbar.
Entre los episodios más impactantes estuvo el ataque contra el ministro de Finanzas, Bishnu Paudel, quien fue obligado a desnudarse, golpeado y arrojado al río Bagmati. Además, Rabi Laxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, fue quemada viva en su vivienda y falleció en el Hospital de Quemados de Kirtipur tras sufrir heridas fatales.
La magnitud de los hechos precipitó la renuncia de Oli. En una carta publicada el martes reconoció la “situación extraordinaria” y sostuvo que dejaba el cargo “para allanar el camino hacia una solución constitucional”. Varios ministros, incluido el de Interior, también dimitieron.
Redes sociales como chispa del estallido
El origen inmediato del descontento fue la decisión del Gobierno de bloquear las plataformas digitales que no se registraron en el Ministerio de Comunicación y Tecnología. Aunque la medida se retiró el lunes por la noche, el malestar ya había encendido la protesta.
En Nepal, internet y las plataformas digitales son clave para la vida cotidiana: un tercio de la economía depende de las remesas enviadas por ciudadanos que residen en el exterior. “Las redes sociales son el único espacio donde podemos hablar, compartir y seguir a los medios globales. La mayoría de nuestros amigos y familiares están fuera del país, así que ese era el medio de comunicación”, explicó un manifestante a la CNN.
El veto también golpeó a la educación. “La prohibición de las redes sociales había interrumpido mi educación”, relató la universitaria de 19 años, Binu KC. Otra joven, Sareesha Shrestha, señaló: “la acumulación de frustración fue lo que condujo a este movimiento. La prohibición (de las redes) fue la gota que colmó el vaso”.
La Generación Z marca el pulso
La movilización estuvo liderada por jóvenes de entre 16 y 30 años, sin cabecillas claros ni partidos detrás. Universitarios, estudiantes de la secundaria y colectivos juveniles descentralizados usaron las redes como motor de organización.
Las consignas se ampliaron. “queremos ver el fin de la corrupción en Nepal. Los líderes prometen una cosa durante las elecciones, pero nunca cumplen. Son la causa de muchísimos problemas”, agregó Binu KC.
La creadora de contenido Subhana Budhathoki expresó el malestar a la BBC con estas palabras: “la Generación Z no se detendrá ahora. Esta protesta va más allá de las redes sociales: se trata de silenciar nuestras voces y no permitiremos que eso suceda”.
Los hashtags #NepoBaby y #NepoKids, que cuestionan los privilegios de los hijos de políticos, se convirtieron en emblemas. Videos virales mostraron autos de lujo y viajes de esa élite en contraste con el desempleo juvenil, que alcanza al 20,8% según el Banco Mundial. “(La Generación Z) exigió rendición de cuentas y una investigación justa por esta corrupción, el estilo de vida lujoso de todos estos hijos de políticos corruptos”, dijo el manifestante Shree Gurung.
Futuro incierto para Nepal
Tras la renuncia de Oli, el panorama político es confuso. No está claro quién asumirá el liderazgo en un país que enfrenta toque de queda y tropas desplegadas en Katmandú. “Todas las instituciones de seguridad, incluido el Ejército de Nepal, están comprometidas a tomar el control de la situación”, advirtió el general Ashok Raj Sigdel.
El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó una “investigación exhaustiva” y pidió respetar los derechos humanos. Amnistía Internacional denunció que “el uso de fuerza letal contra manifestantes que no representan una amenaza inminente de muerte o lesiones graves es una grave violación del derecho internacional”.
Los jóvenes celebran la renuncia del primer ministro, aunque no bajan la presión. “Esto es un caos. Todos los grupos de WhatsApp están repletos de discusiones y temores. Tenemos miedo de que los estudiantes que protestaron pacíficamente también sean atacados”, contó un estudiante de derecho de 24 años bajo anonimato.
El miércoles, el jefe del Estado Mayor del ejército inició reuniones con diferentes sectores, incluyendo representantes de la Generación Z, según confirmó un vocero militar a AFP. Este jueves, The New York Times publicó una actualización que daba cuenta de que, en el caos, la deliberación se había trasladado del Parlamento a Discord, un canal de chat y de videollamada popular entre gamers y programadores. Según fuentes en el terreno, más de 100.000 usuarios discuten allí cómo domar la anarquía desatada en Nepal.