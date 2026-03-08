La ausencia del TMO en el Súper Rugby Américas volvió al centro del debate tras Tarucas-Dogos

El salteño salió disparado en persecución de la ovalada y llegó con lo justo cuando la pelota parecía tener destino de salida por el fondo del ingoal visitante. En una acción límite, Elizalde se arrojó para intentar controlar la jugada. Desde la tribuna la sensación fue de try, pero las repeticiones televisivas dejaron dudas: parecía que el fullback no había logrado apoyar con claridad dentro del campo de juego.