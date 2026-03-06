Tarucas recibe a Dogos XV: horario, TV y formaciones del partido en Lawn Tennis

Tarucas volverá a presentarse en el Súper Rugby Américas cuando reciba a las 21 a Dogos XV en la Caldera del Parque, el estadio de Lawn Tennis. El partido podrá verse en vivo por ESPN y la plataforma Disney+. El árbitro designado para el encuentro será Nehuén Jauri Rivero.
El equipo dirigido por Álvaro Galindo confirmó su formación titular para este compromiso ante la franquicia cordobesa. Tarucas realizará dos cambios respecto al último encuentro y ambos estarán en la primera línea: Mariano Muntaner ingresará en lugar de Benjamín Garrido, mientras que José Calderoni ocupará el puesto de Raúl Guraiib.
En la conducción del equipo volverá a estar Ignacio Cerrutti como apertura, acompañado por Estanislao Pregot en la pareja de medios. En los backs se mantendrá la estructura ofensiva con Mateo Pasquini y Tomás Vanni en las puntas, mientras que en el centro jugarán Matías Orlando y Bautista Estofán.
Entre los forwards, Tarucas apostará nuevamente a la intensidad del pack con Luciano Asevedo e Ignacio Marquieguez en la segunda línea. En la tercera línea aparecerán Thiago Sbrocco, Tomás Dande y Agustín Sarelli, con Dande como uno de los nombres a seguir tras su destacado debut ante Peñarol.
Formaciones confirmadas
Tarucas: Mariano Muntaner, José Calderoni, Francisco Moreno, Ignacio Marquieguez, Luciano Asevedo, Tomás Dande, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco, Estanislao Pregot, Ignacio Cerrutti, Mateo Pasquini, Bautista Estofan, Matías Orlando, Tomás Vanni y Tomás Elizalde.
DT: Álvaro Galindo.
Dogos XV: Francisco Aguirre, Juan Greissing Revol, Octavio Filippa, Valentín González, Enzo Ocampo, Aitor Bildosola, Lautaro Simes, Genaro Fissore, Nicolás Viola, Julián Hernández, Agustín De Vertiz, Faustino Sánchez Valarolo, Facundo Pueyrredon, Mateo Soler y Mateo Sánchez.
DT: Diego Ghiglione.
Árbitro:
Nehuén Jauri Rivero
Estadio: Lawn Tennis
Hora: 21
TV: ESPN y Disney+