La revelación de Flavio Briatore sobre Alpine que sacude al paddock de la Fórmula 1

El paquete accionario pertenece actualmente al grupo inversor Otro Capital, que incluye entre sus integrantes a los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, además del golfista Rory McIlroy. Este fondo adquirió esas acciones en 2023 por 233 millones de dólares, aunque la valuación del equipo se disparó y hoy Alpine está tasado en cerca de 3.000 millones.