La revelación de Flavio Briatore sobre Alpine que sacude al paddock de la Fórmula 1

El jefe de Alpine confirmó que Mercedes negocia adquirir el 24% del equipo, una operación millonaria que genera fuerte impacto en la categoría.

Hace 18 Min

En la previa del Gran Premio de China, una declaración de Flavio Briatore volvió a sacudir el paddock de la Fórmula 1. El jefe del equipo Alpine confirmó que Mercedes negocia la compra del 24% de las acciones de la escudería con sede en Enstone.

La posibilidad ya circulaba como rumor dentro del ambiente, pero el propio dirigente italiano la ratificó en conferencia de prensa. “Sé que es la negociación de Mercedes –no con Toto Wolff, con Mercedes– y veremos”, señaló, dejando en claro que las conversaciones involucran directamente a la marca alemana.

El paquete accionario pertenece actualmente al grupo inversor Otro Capital, que incluye entre sus integrantes a los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, además del golfista Rory McIlroy. Este fondo adquirió esas acciones en 2023 por 233 millones de dólares, aunque la valuación del equipo se disparó y hoy Alpine está tasado en cerca de 3.000 millones.

El futuro de Alpine

Briatore también reveló que existen otros interesados en la operación. “Cada día es una situación nueva. En este momento tenemos tres o cuatro compradores potenciales. Hay algunos candidatos listos para hacer el trato”, explicó el italiano.

Incluso mencionó que el exjefe de Red Bull, Christian Horner, aparece entre los posibles interesados en la compra de la participación accionaria.

Consultado sobre si él mismo planeaba sumarse a la negociación, Briatore descartó esa posibilidad y aseguró que solo observa la evolución del proceso. “No, no. Solo estoy mirando lo que está pasando. Si alguien compra la participación, estaremos muy felices”, afirmó.

El movimiento se da en medio de cambios importantes dentro del equipo. Desde la temporada 2026, Alpine dejó de fabricar sus propios motores y pasó a utilizar unidades de potencia Mercedes, una decisión que marca un nuevo rumbo en la estructura deportiva del equipo.

