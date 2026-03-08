Tiene 14 años, es campeona de motocross y reabre el debate sobre las mujeres en el deporte motor

En la parrilla de salida todavía no figura una piloto titular. Mercedes anunció en enero a la francesa Doriane Pin como piloto de desarrollo. Tiene 23 años, fue campeona de la F1 Academy y ya formaba parte del programa junior de la escudería. Corrió en el Ferrari Challenge europeo y se inició en el karting a los nueve años. En el equipo que dirige Toto Wolff trabaja junto a otros jóvenes del programa de desarrollo mientras continúa su formación en categorías de resistencia.