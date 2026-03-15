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Una enfermera desarrolla cáncer de mama tras 25 años trabajando de noche: la justicia reconoce un “vínculo directo”

Aunque los jueces reconocieron que el cáncer es una enfermedad multifactorial, consideraron que en este caso existe una “probabilidad suficientemente elevada” de relación entre el tumor y la actividad laboral nocturna.

Una enfermera desarrolla cáncer de mama tras 25 años trabajando de noche: la justicia reconoce un “vínculo directo”
Hace 14 Min

Una sentencia inédita de la justicia francesa reconoció el vínculo entre el trabajo nocturno prolongado y el desarrollo de cáncer de mama. El Tribunal Administrativo de Marsella determinó que la enfermedad que sufrió una enfermera está directamente relacionada con los casi 25 años de turnos nocturnos que realizó en un hospital.

El fallo obliga al Hospital de Martigues a reconocer la patología como enfermedad profesional, anulando las resoluciones previas del centro sanitario que habían rechazado esa relación.

25 años de turnos nocturnos

La enfermera identificada como D. C., cuya identidad completa fue preservada por la justicia, trabajó como profesional polivalente en turno de noche entre julio de 1991 y junio de 2016.

Durante ese período acumuló una intensa carga laboral nocturna:

Un promedio de 140 noches trabajadas por año

Entre 500 y 700 horas nocturnas anuales antes del diagnóstico

El tumor fue detectado en 2014, cuando la trabajadora tenía 55 años.

Tras analizar el caso, el tribunal concluyó que la enfermedad es “imputable al servicio hospitalario”, estableciendo un “vínculo directo” entre las condiciones laborales y el cáncer.

La clave científica: el impacto en la melatonina

La sentencia se apoya en estudios científicos y en advertencias realizadas por la Organización Mundial de la Salud desde 2007.

Según estas investigaciones, el trabajo nocturno bajo luz artificial altera el reloj biológico del organismo y bloquea la secreción de melatonina, una hormona que:

regula los ciclos del sueño

actúa como protección natural frente a la proliferación de células cancerosas

Aunque los jueces reconocieron que el cáncer es una enfermedad multifactorial, consideraron que en este caso existe una “probabilidad suficientemente elevada” de relación entre el tumor y la actividad laboral nocturna.

El tribunal también tuvo en cuenta que la enfermera no presentaba antecedentes genéticos, factores hormonales de riesgo ni hábitos de vida que explicaran la enfermedad.

Un precedente para el sector sanitario

La abogada de la enfermera, Elisabeth Leroux, destacó la relevancia del fallo.

“Es una decisión de gran calado porque muchas de estas mujeres enferman siendo muy jóvenes”, explicó.

La sentencia obliga al hospital a:

reconocer el cáncer como enfermedad profesional

reembolsar todos los gastos médicos

pagar una renta vitalicia, cuyo monto dependerá del grado de incapacidad que determinen los médicos.

El riesgo del trabajo nocturno

La decisión judicial vuelve a poner el foco en los riesgos del trabajo nocturno prolongado. Según el Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale de Francia, trabajar más de dos noches por semana durante diez años puede triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

En este contexto, la sentencia del Tribunal Administrativo de Marsella marca un precedente importante para el reconocimiento de enfermedades profesionales asociadas a los turnos nocturnos, especialmente en el sector sanitario y en otras actividades que dependen del trabajo durante la noche.

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