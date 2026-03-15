¿Tenés pensada una escapada cerca? Tres barrios de Buenos Aires con ferias y paseos culturales

La Ciudad de Buenos Aires reafirma su título como la capital cultural de Sudamérica con tres barrios que se posicionan como destinos obligatorios de turismo para locales y extranjeros. Más allá de los circuitos tradicionales, estos puntos geográficos han logrado conservar su esencia histórica mientras integran actividades y gastronomía de autor.
Desde los talleres de artistas que abren sus puertas al público hasta los mercados gastronómicos que fusionan tradición con modernidad, la oferta es tan variada como fascinante. Para quienes buscan un plan de fin de semana que combine historia, cultura y el aire bohemio característico de la ciudad, estos barrios aparecen como una opción ideal para una jornada diferente.
Barrios con ferias y circuitos culturales
Buenos Aires y sus alrededores cuentan con circuitos culturales alternativos que se consolidaron con el tiempo gracias a ferias que hoy son verdaderos clásicos barriales.
En Villa Devoto, la Feria Estilo Diseño celebra casi una década de trayectoria. El evento se trasladó a un predio más amplio sobre la Avenida Mosconi para albergar a más de 90 expositores de diseño de autor.
La feria se realiza generalmente el primer domingo de cada mes y se transformó en un complemento ideal para quienes pasean por la Plaza Arenales. Allí se pueden encontrar objetos originales y espacios para merendar, con entrada libre y gratuita.
En el conurbano oeste, la Feria de Don Bosco en Ramos Mejía se destaca por su tamaño y convocatoria. El evento reúne cerca de 500 stands distribuidos en el arbolado parque del colegio homónimo.
La propuesta incluye desde indumentaria hasta un amplio patio de comidas y funciona como un gran punto de encuentro familiar una vez al mes, convocando a visitantes de distintos puntos del Gran Buenos Aires.
Por último, el Parque Saavedra alberga una de las ferias más tradicionales de la ciudad. Con 21 años de historia, cuenta con alrededor de 300 puestos que abren todos los fines de semana y feriados.
Este espacio ubicado en el corazón del barrio se convirtió en un lugar predilecto para encontrar desde artesanías hasta tecnología. Además, la feria impulsa el trabajo de emprendedores locales y se consolidó como un punto clave de la vida cultural de la zona.