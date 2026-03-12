La interna libertaria: Victoria Villarruel denunció penalmente a Luis Petri por llamarla "golpista"

La respuesta de la vicepresidenta llegó primero a través de las redes sociales. Allí calificó a Petri como un “cosplayer” y lo cuestionó por su desempeño al frente del Ministerio de Defensa. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió.