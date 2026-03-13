Cartas de lectores: El Pacará, un lugar con Historia

El ex almacén El Pacará, que estuvo ubicado en avenida Juan B. Justo al 1.100, esquina Pasaje 1° de Mayo en San Miguel de Tucumán, es un lugar que evoca recuerdos y emoción de una época pasada. En la década de los 40, este almacén era un lugar emblemático de la ciudad, donde la gente se reunía para comprar productos frescos y disfrutar de la vida social. Fue un punto de encuentro, charla obligada, noticias frescas y fiado de confianza. Fue ese lugar donde los vecinos se conocían por nombres y donde cada bolsa, cada mostrador y cada estantería guardaban historias cotidianas. Desde 1942 perteneció a la familia española Mata y Mena, bajo la propiedad de Isabel Mena viuda de Mata. Una familia trabajadora y reconocida también por ser fundadora de la Citrícola San Miguel, que dejó una huella profunda en el desarrollo productivo y social de nuestra provincia. Imaginate un almacén grande y acogedor. con estanterías llenas de productos de la región, como azúcar, yerba mate, harina, café y otros productos más. En la década de los 40 a ciudad se estaba modernizando y en El Pacará se podía sentir el pulso de la vida humana.