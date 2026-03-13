Cartas de lectores: La Madrid

Qué patéticas imágenes se publicaron en el diario LA GACETA de este jueves: ver una ciudad arrasada nuevamente por una inundación sin que hasta ahora el Gobierno haya hecho algo que pueda prevenir este fenómeno, cuando ya había medidas propuestas por profesionales en un informe. No es justificativo hoy hablar de milímetros y/o porcentajes de la lluvia caída cuando no se hizo nada para evitar que aquel hermano esté hoy a la orilla de la ruta o en algún albergue.