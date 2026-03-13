Secciones
Cartas de lectores: La agresión a Pelli
Hace 5 Hs

Nacemos con una agresividad constitutiva...hay un abanico de microgestos que pueden ser muy crueles, advierte Cynthia Wila en LA GACETA Literaria del 27/07/2025 sobre su libro “La crueldad”. Las explicación sobre la palabra cruel es: “que se dedica a hacer mal a un viviente; que se complace con los padecimientos ajenos, insufribles, excesivos, sangrientos;  duro, violento”. El diputado Federico Pelli, que se “atrevió” a llevar mercaderías y colchones a nuestros hermanos caídos en desgracia tantas veces, por sufrir las inundaciones de cada verano en La Madrid y otros lugares, fue agredido por un empleado de nombre Marcelo Segura. Y un funcionario dijo que de este atropello “no se haga un show”. Quiero instar al señor Segura a que humildemente pida perdón por esta abominación al diputado Pelli, confiese que no fue un show y, a la vez, explique que todos estamos propensos a cometer errores y también a arrepentirnos de corazón.

Víctor Hugo Rodríguez                                                               

Ballesteros 264 - S. I. de Lules

