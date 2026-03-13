Repudiable agresión en medio de la crisis de La Madrid

La situación estuvo acompañada de otras circunstancias extrañas y cuestionables, puesto que en el lugar del hecho se encontraban el ministro del Interior, Darío Monteros, y policías de custodia, quienes no intervinieron en el momento. El funcionario incluso fue protagonista de una breve discusión con la legisladora Soledad Molinuevo, la cual lo increpó por lo que acababa de suceder. Este incidente tuvo ayer derivaciones judiciales; también el agresor, identificado como Marcelo Segura, denunció posteriormente al intendente Alejandro Molinuevo por supuestas amenazas. Según se sabe, Segura quedó detenido y ayer su abogado, Ernesto Baaclini, dijo en una entrevista de LG Play que actuó bajo emoción y que “está arrepentido”. Pero la situación, claramente vista en el video, ha de ser analizada y resuelta por la Justicia. Hasta entonces, se ha generado, por un lado, un amplio repudio de todo el espectro político -incluso del presidente Javier Milei y del gobernador Osvaldo Jaldo- y un gran revuelo político cuyas consecuencias por ahora no se avizoran. Más allá de ello, es importante analizar el impacto que tiene en nuestra sociedad esta brutal agresión. Hace pocas semanas la comunidad estuvo convulsionada por la agresión de jóvenes a otro a la salida de un boliche de Tafí del Valle, que fue seguida por el inmediato ingreso en la cárcel de Benjamín Paz de dos de ellos. Poco después fueron liberados pero quedó patente la gravedad de agresiones que pueden llegar a impensables extremos.