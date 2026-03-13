Toti Iglesias vuelve con la potencia de Jóvenes Pordioseros

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Iglesias reconoció que su primera discografía “ahonda en las drogas porque se debía hablar de eso y del barrio”, en un tránsito que fue el under a los grandes escenarios, de la convocatoria a 40 personas a recibir a miles en cada recital. “Me pinta un poco eso de ser medio bardito. Pero también me controlo un poco porque los tiempos cambiaron. Desde que hay chicos en los shows no toqué más ‘Dale que va’”, aclaró en la nota, con la precisión de que no consume desde un episodio familiar durante la pandemia, protagonizado por su hija. “No soy fanático de los Rolling Stones nada más. Mi héroe máximo es Sandro. El costado amoroso es por él”, afirmó.