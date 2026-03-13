Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: de recorrida por las peñas

Encuentro, tradición y amistad son las consignas que convocan a La Escondida (Miguel Lillo 234) para esta noche, con el regreso folclórico del Grupo Yocavil, que será parte de la grilla junto a Pucareños, Q’Tono y Canto Sumaj. “Una de las motivaciones para volver con Yocavil era el sueño de tocar en esta peña que, habiendo empezado de a poco, se terminó volviendo en lo que es: una de las principales protectoras del patrimonio folclórico del país desde Tucumán para que se viva con orgullo”, escribió en sus redes sociales el músico Hernán José Molina. En El Cardón (Las Heras 50) se presentará el Mono Villafañe con Francis Moreno y Lucho Aragón; mientras que La Casa de Yamil (España 153) recibirá a La Yunta -foto-, Los Juárez y Willy Flores y El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), a Velay, Desnaturaliza2, Músicos de la Tierra y Jorge Díaz.