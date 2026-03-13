Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: de recorrida por las peñas
Encuentro, tradición y amistad son las consignas que convocan a La Escondida (Miguel Lillo 234) para esta noche, con el regreso folclórico del Grupo Yocavil, que será parte de la grilla junto a Pucareños, Q’Tono y Canto Sumaj. “Una de las motivaciones para volver con Yocavil era el sueño de tocar en esta peña que, habiendo empezado de a poco, se terminó volviendo en lo que es: una de las principales protectoras del patrimonio folclórico del país desde Tucumán para que se viva con orgullo”, escribió en sus redes sociales el músico Hernán José Molina. En El Cardón (Las Heras 50) se presentará el Mono Villafañe con Francis Moreno y Lucho Aragón; mientras que La Casa de Yamil (España 153) recibirá a La Yunta -foto-, Los Juárez y Willy Flores y El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), a Velay, Desnaturaliza2, Músicos de la Tierra y Jorge Díaz.
Teatro: la vida de Lola Mora
“Además está lo del oro” es la propuesta teatral que subirá a escena hoy a las 21 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), con la dirección de Daniela Flores Blasco y Nicolás Aráoz, y las actuaciones de Susana Santos, Emilia Guerra y Francisca Valero en una versión libre inspirada en la obra “Lola Mora”, de Alfredo Fenik. La propuesta enfoca la vida y obra de la escultora tucumana, que desafió su tiempo, a través de un repaso de distintos fragmentos de su historia personal y profesional.
Dj’s: varias propuestas
Boris Restó (San Juan 1.131) anuncia para hoy la actuaciones de los Dj’s Emmi Base, Lucho Page y Boris M, como número principal electrónico. Ignacio Stesina y Paz Soria estarán en Rojo Club de Música (Laprida 314, primer piso). Elu del Mal, Leandro Muro y Florentina Illuminato protagonizarán una noche techno en Santos Discépolo (La Rioja 219) bajo el nombre Sauna.
Bajo solo: Rony López abre un ciclo en El Griego
Una experiencia distinta tendrá lugar a media mañana en la librería El Griego (Muñecas 287), cuando Rony López (foto) abra a las 10.30 el ciclo gratuito “Solo con mi bajo”, en formato íntimo y con un recorrido por distintos géneros. “Tal vez lo revolucionario hoy sea frenar, buscar silencio mental para disponerse a la escucha del transcurrir de la vida misma”, adelantó el músico. Por la noche, desde las 22 el bajista se sumará al jazz de Julio González Goytía y del cordobés Germán Siman en Downtown (24 de Septiembre 351).
Doble propuesta: agenda en Casa Oqlta
Desde las 18.30, Casa Oqlta abrirá sus puertas en 12 de Octubre 1.037 para una agenda cultural que abarcará una feria de fanzines, muestras artísticas en vivo y shows de bandas, entre las que figuran Sipeganboys, La Crota y Boutique. En tanto, a las 22 Eco de Narciso presentará su repertorio en El Bajón de Yaggi (General Paz 1.208) y Luciano Cegada estará en Caprice Bar (Chacabuco 437).
Espacio Incaa: proyectan “Saint Catherine”
Gonzalo Mellid es el punto central desde donde parte “Saint Catherine”, la película que escribió y dirigió al frente de un colectivo interesado en el cine de terror para desarrollar una historia de terror sobrenatural, exorcismos, opresión religiosa, abusos y visiones. El argumento sigue a Ellie, una joven huérfana que es trasladada al católico Instituto Saint Catherine luego de ser rescatada de un secuestro con tintes satánicos, pero su misión en el lugar será prepararse para enfrentar posesiones. Actúan Valentina Mas, Raymond E. Lee, Pachi Lucas, Julia Kraiselburd, Emilia Mayo y Greta Emma y el filme se proyectará a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251).
Yerba Buena: feria parisina y presentaciones de libros
Entre hoy y el domingo se desarrollará una Feria Parisina en Alterpoint Lifestyle Center (avenida Perón 2.300, Yerba Buena), entre las 18 y la 1, con stands de moda, decoración y estética; talleres; shows; gastronomía y presentaciones de libros con lecturas de Mariana Sawaya (Mónica Cazón escribió poesía en “Les aires de Brodmann”, y Ana Mopty, Liliana Massara, Julio Estefan y Rogelio Ramos Signes lo hicieron en “La vie en bref” (“La aguja de Buffon”). Además, hoy a las 20 se presentará en la Casa de la Cultura (La Higueritas 1.850) la antología “Nuestros mares”, con textos de Eugenia Aráoz, Alicia Ugarte, Lisi Brodersen, Connie Aráoz, María Rosa Penna Bores y Luciana Aráoz, y música de Gastón d’Hiriart.
A beneficio: Antigua Roca y El Contuvernio, en Tafí Viejo
Pocas veces, el nombre de un bar puede reflejar tan bien una intención como El Encuentro (avenida Perú y Mendoza, Tafí Viejo), donde esta noche, desde las 22, actuarán Antigua Roca y El Contuvernio con entrada libre y gratuita y un fin solidario. Los organizadores del recital, junto a Menú del Porte, invitan a la solidaridad y durante la fecha recibirán donaciones destinadas a las familias afectadas por las inundaciones en el sur de la provincia; en particular, se solicita agua potable, frazadas, artículos de limpieza y alimentos no perecederos. “Cualquier colaboración, por pequeña que sea, puede hacer una gran diferencia para quienes lo necesitan”, se señala en la convocatoria.