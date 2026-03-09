No es IA: esta es la increíble postal del eclipse en la Patagonia que capturó un fotógrafo
Tras meses de planificación, siete días bajo condiciones extremas y con la ayuda de un sofisticado equipo técnico, el fotógrafo Liam Man hizo realidad lo que en tiempos modernos parecería ser solo posible con la IA.
Antes una imagen no podía mentir. Era la prueba fidedigna de que algo había ocurrido, por ser testigo de los acontecimientos en el mundo real. Pero en un entorno moderno basado en la dicotomía entre lo tangible y lo generado por IA, dudar es un acto de responsabilidad. El fotógrafo Liam Man suele lidiar con muchos de estos cuestionamientos, en especial con la publicación de su trabajo "Ring of Fire and Ice", una odisea que tomó meses de preparación técnica, física y mucha paciencia en la Patagonia.
Un corto documental de la BBC, lanzado hace apenas tres semanas, reveló el agotador esfuerzo que llevó lograr una de las capturas más espectaculares de la Patagonia y de los eventos astronómicos recientes. Se trata del trabajo de Liam Man, retratista de paisajes y ganador de premios a nivel mundial, sobre el eclipse anular en el sur chileno a fines de 2024. Esta obra formó parte del proyecto “Icebreaker”, en el marco del Año Internacional de la Preservación de los Glaciares de las Naciones Unidas 2025.
Una cumbre de hielo ganadora de premios
La fotografía de Man hace posible lo más descabellado. La postal de unos atrevidos escaladores atravesando el Ventisquero Leones, iluminados por un intenso fenómeno solar en sus distintas fases, se llevó el máximo galardón del Concurso Anual de Fotografía a Color de los Premios reFocus. Esta instantánea captura la inusual convergencia de un eclipse solar anular y una cima de hielo a gran altitud.
Tanto los jueces como los espectadores quedaron impresionados por la inusual combinación de maestría técnica, urgencia ambiental y resonancia emocional del registro visual. Es más que una obra cautivadora; es un momento que evoca la fragilidad y la grandeza del mundo natural.
La logística detrás de una toma imposible
El documental de la cadena británica revela la gran odisea que fue concretar este proyecto. Para lograrla, se requirió de un equipo de considerables miembros, entre los que se encontraban una asistente, un director de proyecto, todo un grupo de montañistas locales y guías turísticos de la zona que fueron esenciales para la historia. Al viaje de cinco horas en auto se le sumó una escalada de 10 horas y un bote para cruzar hasta la masa gélida. Luego, realizaron un campamento de siete días sobre el terreno.
La imagen fue tomada en la cima del Glaciar Leones, uno de los que más rápido retrocede en la Tierra. En el punto álgido de la agotadora expedición de una semana, dos deportistas se recortan bajo un "Anillo de Fuego" mientras la nieve se levanta a su alrededor. Sin embargo, la luz de la toma no proviene del sol. Man utilizó un sistema de iluminación montado en un dron para dar brillo al hielo desde arriba, revelando texturas y colores que, de otro modo, se perderían en la sombra de la ocultación solar.