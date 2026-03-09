No es IA: esta es la increíble postal del eclipse en la Patagonia que capturó un fotógrafo

La imagen fue tomada en la cima del Glaciar Leones, uno de los que más rápido retrocede en la Tierra. En el punto álgido de la agotadora expedición de una semana, dos deportistas se recortan bajo un "Anillo de Fuego" mientras la nieve se levanta a su alrededor. Sin embargo, la luz de la toma no proviene del sol. Man utilizó un sistema de iluminación montado en un dron para dar brillo al hielo desde arriba, revelando texturas y colores que, de otro modo, se perderían en la sombra de la ocultación solar.