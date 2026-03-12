Secciones
DeportesFútbol

"Quiero que la Finalissima se juegue en el Monumental": la frase de Claudio Tapia, luego de salir de Tribunales

El presidente de la AFA se reunirá con Alejandro Domínguez para intentar ganarle la pulseada a la Federación Española de Fútbol.

SONRIENTE. Tapia se mostró relajado a la salida de los tribunales de Comodoro Py. SONRIENTE. Tapia se mostró relajado a la salida de los tribunales de Comodoro Py.
Hace 1 Hs

El conflicto armado en Medio Oriente obligó a replantear la sede de la próxima Finalissima entre Argentina y España, un partido que inicialmente estaba previsto para disputarse en Doha, Qatar. Ante este escenario, comenzaron a surgir distintas propuestas sobre dónde podría jugarse el encuentro.

Desde la UEFA surgió la idea de que el partido se dispute en Madrid, mientras que en Argentina el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su deseo de que el encuentro se juegue en el estadio Monumental.

El dirigente se refirió al tema al salir de Tribunales. “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en su país y yo quiero que se juegue en el Monumental”, señaló. De esta manera, dejó planteada una diferencia con la postura del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien propuso que el partido se realice en el estadio Santiago Bernabéu.

Louzán argumentó que, por cuestiones logísticas y deportivas, el encuentro debería jugarse en Europa. “Es un partido que debería disputarse en un estadio neutral. Parece lógico que sea en Europa, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores están en ese continente”, explicó en una entrevista.

Sin embargo, si finalmente se juega en España se perdería el espíritu neutral que tuvo la última edición del torneo. En aquella ocasión, Argentina e Italia disputaron la Finalissima en el mítico estadio Wembley, en Inglaterra.

La fecha prevista para el partido es el 27 de marzo, aunque todavía no se definió el escenario. Entre las alternativas que se mencionaron aparecen nuevamente Wembley y la ciudad de Miami, aunque ambos presentan inconvenientes por otros compromisos en esas fechas. También surgieron como opciones Lisboa y Roma, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

En el caso del Monumental, existe un obstáculo importante: para esos días el estadio ya tiene programados recitales de la banda AC/DC. El grupo tiene presentaciones previstas el 21, 23 y 31 de marzo, lo que implica que el campo de juego estará adaptado con un escenario para los shows.

En paralelo a esta discusión sobre la sede de la Finalissima, Tapia se presentó en Tribunales por la causa que involucra a la AFA. Según trascendió, el dirigente no declaró durante la audiencia, pero entregó un escrito de 99 páginas y solicitó autorización para salir del país.

Horas más tarde, la AFA difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y defendió su actuación. “La AFA se ve en la obligación de informar que no cometió delito alguno y que actuó dentro de un marco legal establecido por el Estado”, señaló el texto.

En el comunicado también se afirmó que la institución presentó todas las declaraciones juradas correspondientes y que los montos informados no incluyen aportes de empleados en relación de dependencia.

Además, desde la entidad sostuvieron que la denuncia se originó sin contemplar una normativa vigente sobre los plazos de pago, lo que (según indicaron) fue informado al juzgado interviniente.

Temas Buenos AiresSelección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoSelección española de fútbolSelección italiana de fútbolClaudio "Chiqui" Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crece la incertidumbre: la UEFA no analiza sedes alternativas a Qatar para la Finalissima entre Argentina y España

Crece la incertidumbre: la UEFA no analiza sedes alternativas a Qatar para la Finalissima entre Argentina y España

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión

La guerra pone en duda la Finalissima: qué puede pasar con el Argentina-España

La guerra pone en duda la Finalissima: qué puede pasar con el Argentina-España

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro
2

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
3

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
4

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
5

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
6

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Más Noticias
Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Comentarios