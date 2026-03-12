Medios españoles afirman que la Finalissima se jugaría en el Santiago Bernabéu

La Finalissima entre Argentina y España todavía busca sede tras la caída del plan original de disputarla en el estadio Lusail de Qatar. En ese contexto, varios medios españoles aseguran que el partido podría jugarse finalmente en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid.
El cambio de escenario se produjo luego de que las autoridades deportivas de Qatar decidieran suspender todas las competiciones en el país debido a la inestabilidad generada por el conflicto bélico en Medio Oriente. Esa situación obligó a buscar rápidamente una alternativa.
Durante los últimos días se analizaron distintas ciudades para albergar el encuentro entre los campeones de Sudamérica y Europa. Entre las opciones aparecieron Miami, Londres, Roma, París y Lisboa, aunque con el correr de las horas Madrid comenzó a tomar fuerza como sede principal.
Un duelo entre campeones continentales
La Finalissima es el partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, en una competencia heredera de la antigua Copa Artemio Franchi y relanzada a partir del acuerdo entre CONMEBOL y UEFA.
La última edición se disputó en Wembley en 2022, donde la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni venció 3-0 a Italia con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.
En esta oportunidad, el equipo de Lionel Messi defenderá el título frente a una España que llega como campeona de Europa. Sin embargo, desde la AFA señalaron que todavía no aceptaron que el partido se juegue en territorio español, por lo que la sede definitiva aún debe confirmarse en los próximos días.