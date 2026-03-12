"Chiqui" Tapia cumplió con la indagatoria en Tribunales y evitó declarar en la causa por la presunta retención de $19.300 millones

La AFA, en su defensa, no niega la existencia de la deuda. Argumenta que las demoras en los pagos se deben a un malentendido técnico. Según esa postura, una resolución oficial del Ministerio de Economía suspendía las ejecuciones fiscales de esas deudas hasta el 31 de julio de 2026, por lo que la asociación entendía que todavía estaba dentro del plazo para regularizar la situación.