Tras el paro, la Liga Profesional retoma su calendario con la fecha 10

La pelota volverá a rodar desde el martes con partidos durante toda la semana. La fecha 9 fue suspendida por el conflicto que atraviesa la AFA y se disputará recién a comienzos de mayo.

REANUDACIÓN. La fecha 10 del apertura 2026 empieza desde el martes. REANUDACIÓN. La fecha 10 del apertura 2026 empieza desde el martes.
Hace 1 Hs

Luego de varios días de incertidumbre, el fútbol argentino volverá a la actividad. Tras el paro que paralizó todas las categorías del país, la Liga Profesional retomará su calendario con la disputa de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

La suspensión de la novena jornada se produjo en medio del conflicto judicial que involucra a la conducción de la AFA por presuntas irregularidades impositivas. La medida contó con el respaldo de los clubes y obligó a reacomodar el calendario del campeonato.

Según lo dispuesto por la organización, la fecha 9 será reprogramada para comienzos de mayo. Esto provocará un calendario más ajustado en la recta final del torneo, ya que el certamen deberá recuperar esa jornada pendiente.

Mientras tanto, la competencia seguirá adelante con la fecha 10, que se jugará entre martes y viernes con varios encuentros destacados.

Así se disputará la fecha:

Martes 10 de marzo
19.45 Tigre – Vélez (Interzonal) – ESPN Premium
19.45 Independiente – Unión (Zona A) – TNT Sports
22.00 Sarmiento – Racing (Zona B) – ESPN Premium
22.00 Newell’s – Platense (Zona A) – TNT Sports

Miércoles 11 de marzo
17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium
17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B) – TNT Sports
19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium
22.00 Independiente Rivadavia – Barracas Central (Zona B) – TNT Sports
22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium

Jueves 12 de marzo
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) – ESPN Premium
17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports
19.15 Talleres – Instituto (Zona A) – TNT Sports
19.15 Estudiantes (RC) – Belgrano (Zona B) – ESPN Premium
21.30 Huracán – River (Zona B) – TNT Sports

Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) – ESPN Premium

Con la reanudación del campeonato, el fútbol argentino intentará recuperar la normalidad luego de una semana marcada por la tensión institucional. La pelota volverá a rodar, aunque el calendario quedará condicionado por la fecha pendiente que deberá disputarse más adelante.

