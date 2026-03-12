Secciones
Milei desembarca en Madrid: cumbre con Vox, cita con sus mentores económicos y un premio internacional

El Presidente partirá esta noche hacia España para participar en el Madrid Economic Forum.

El presidente Javier Milei viajará a España. El presidente Javier Milei viajará a España.
Hace 29 Min

Javier Milei retoma su intensa agenda internacional. Esta noche, el mandatario partirá rumbo a Madrid para encabezar una visita relámpago centrada en dos ejes: la consolidación de su alianza política con la derecha europea y el reconocimiento de su programa económico por parte de círculos académicos liberales.

Tras sus recientes pasos por Estados Unidos -donde se mostró con Donald Trump- y por Chile -para la asunción de José Antonio Kast-, Milei buscará afianzar su perfil de líder global en España. 

El sábado será el día más intenso, con una agenda que combina política de alto nivel y teoría económica, incluyendo una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, y una disertación en el Madrid Economic Forum 2026.

El itinerario del Presidente

Jueves 12 de marzo

23 (hora argentina): partida del vuelo presidencial rumbo a Madrid.

Viernes 13 de marzo

17.30 (hora de España) / 13.30 (Argentina): llegada del Presidente a la capital española.

Sábado 14 de marzo

10 (España) / 6 (Argentina): encuentro con Santiago Abascal, diputado en las Cortes Generales y líder del partido Vox.

11 (España) / 7 (Argentina): reunión con el economista Jesús Huerta de Soto.

20.15 (España) / 16.15 (Argentina): disertación del mandatario en el Madrid Economic Forum 2026.

21.15 (España) / 17.15 (Argentina): entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.

23 (España) / 19 (Argentina): salida del vuelo de regreso a la Argentina.

Domingo 15 de marzo

09.30: arribo del Presidente a la Buenos Aires.

