Milei desembarca en Madrid: cumbre con Vox, cita con sus mentores económicos y un premio internacional

Javier Milei retoma su intensa agenda internacional. Esta noche, el mandatario partirá rumbo a Madrid para encabezar una visita relámpago centrada en dos ejes: la consolidación de su alianza política con la derecha europea y el reconocimiento de su programa económico por parte de círculos académicos liberales.
Tras sus recientes pasos por Estados Unidos -donde se mostró con Donald Trump- y por Chile -para la asunción de José Antonio Kast-, Milei buscará afianzar su perfil de líder global en España.
El sábado será el día más intenso, con una agenda que combina política de alto nivel y teoría económica, incluyendo una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, y una disertación en el Madrid Economic Forum 2026.
El itinerario del Presidente
Jueves 12 de marzo
23 (hora argentina): partida del vuelo presidencial rumbo a Madrid.
Viernes 13 de marzo
17.30 (hora de España) / 13.30 (Argentina): llegada del Presidente a la capital española.
Sábado 14 de marzo
10 (España) / 6 (Argentina): encuentro con Santiago Abascal, diputado en las Cortes Generales y líder del partido Vox.
11 (España) / 7 (Argentina): reunión con el economista Jesús Huerta de Soto.
20.15 (España) / 16.15 (Argentina): disertación del mandatario en el Madrid Economic Forum 2026.
21.15 (España) / 17.15 (Argentina): entrega del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.
23 (España) / 19 (Argentina): salida del vuelo de regreso a la Argentina.
Domingo 15 de marzo
09.30: arribo del Presidente a la Buenos Aires.