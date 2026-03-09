La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil rompió el silencio: “Muchos conocen el 5% de la historia”
Agostina Páez, desde Río de Janeiro, publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que habló por primera vez del caso. Allí describió el difícil momento que atraviesa y aseguró que gran parte de lo ocurrido fue difundido de manera incompleta.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Agostina Páez, una abogada santiagueña de 29 años, decidió romper el silencio y referirse públicamente al proceso judicial que enfrenta en Brasil. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la joven describió el difícil momento personal que atraviesa desde que el caso tomó repercusión mediática.
La causa se originó el 14 de enero de 2026 en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. Desde entonces, el episodio se viralizó en redes sociales y fue replicado por distintos medios internacionales, lo que generó una fuerte exposición pública de su identidad.
En su publicación, Páez habló abiertamente sobre el impacto emocional que le provocó la situación. “Hay días en los que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca”, escribió.
La abogada también cuestionó la forma en que el caso fue presentado en internet y en algunos medios, al considerar que gran parte de las opiniones se construyeron a partir de información incompleta. “Muchos hablan, pero apenas conocen el 5% de la historia”, expresó.
En ese mismo mensaje, sostuvo que su nombre y su imagen circularon de manera masiva en redes sociales y portales informativos. “Mi cara y mi nombre se mostraron una y otra vez por el mundo”, señaló, al tiempo que aseguró que otras personas involucradas en el episodio no recibieron el mismo nivel de exposición.
Además, Páez afirmó haber atravesado situaciones que calificó como violentas desde que comenzó la difusión del caso. Según manifestó, durante ese proceso se sintió “maltratada, sexualizada y ridiculizada” en distintos espacios de internet.