Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Imágenes que atraviesan: fotografía y relatos en Yerba Buena

“Transitándonos en la imagen”, la muestra colectiva de fotografía y pequeños relatos, se realizará esta noche a las 20.30 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Higueritas 1.850). La propuesta invita a recorrer miradas diversas que dialogan entre lo visual y lo escrito, en un cruce que busca interpelar al público desde lo íntimo y lo colectivo.