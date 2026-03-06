Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Lola Mora íntima: una evocación sensible en escena
“Lola Mora: además está lo del oro” se presentará hoy desde las 21 en el teatro Orestes Caviglia, en San Martín 251, bajo la dirección de Daniela Flores Blasco y Nicolás Aráoz. La obra propone una mirada poética sobre la escultora tucumana que desafió su tiempo y dejó una huella en la historia del arte argentino.
La versión se inspira libremente en “Lola Mora”, de Alfredo Fenik, y construye un recorrido emotivo por distintos fragmentos de su vida personal y profesional. No se trata de una reconstrucción histórica literal, sino de una evocación que pone en primer plano su dimensión humana y su legado.
En escena, Susana Santos, Emilia Guerra y Francisca Valero componen una figura íntima y contemporánea de la artista. La propuesta se repondría los días 6, 7, 13 y 14 de marzo. Las entradas se encuentran disponibles en culturadetucuman.entradanet.com.
Presencias en el MUNT: artistas mujeres del patrimonio
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán presenta “Presencias”, una rotación especial de obras realizadas por artistas mujeres que forman parte de su patrimonio.
La propuesta se inaugura hoy, de 9 a 12, en el hall de ingreso del MUNT, ubicado en San Martín 1.545. La actividad se extenderá hasta el 12 y, a lo largo de los días, se incorporarán distintas creadoras que integran el acervo institucional.
La primera artista será Virginia Serrano. La entrada es libre y gratuita.
Imágenes que atraviesan: fotografía y relatos en Yerba Buena
“Transitándonos en la imagen”, la muestra colectiva de fotografía y pequeños relatos, se realizará esta noche a las 20.30 en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Higueritas 1.850). La propuesta invita a recorrer miradas diversas que dialogan entre lo visual y lo escrito, en un cruce que busca interpelar al público desde lo íntimo y lo colectivo.
La actividad se enmarca en un cierre que reunirá distintas expresiones artísticas en un mismo espacio. Durante la velada habrá proyecciones, música en vivo y otros convites que acompañarán la exposición principal, con el objetivo de generar un encuentro abierto a la comunidad.
La entrada será libre y gratuita. La iniciativa propone una noche para detenerse frente a las imágenes, escuchar historias breves y compartir una experiencia cultural que apuesta por el intercambio y la sensibilidad artística en Yerba Buena.
Risas e historias en CiTá: humor y amor esta noche
Hoy a las 22, el escenario de CiTá, Abasto de Cultura, abrirá sus puertas para una nueva Noche de Stand Up en Lamadrid 1.457.
El line up estará integrado por Luis Gonzalez, Cresta, Agus O., Lucas F., Javier Kirschbaum y Erci. Mañana a las 21, la artista Norma Aparicio brindará un recorrido imaginario por el amor y el humor con relatos de grandes escritoras como Silvina Ocampo e Isabel Allende. Entradas anticipadas a $15.000.
Acopla II en peña: suben al escenario a las 22.30
La peña El Alto de la Lechuza, ubicada en 24 de Septiembre y Marco Avellaneda, será escenario esta noche de una nueva edición de “Acopla II”, un espectáculo que reunirá a referentes del canto popular tucumano. La cita está prevista para las 22.30.
La propuesta contará con la participación de Los 4 de Tucumán, Los Robles, Gustavo Groso y Daniel Saba, en una velada que promete un recorrido por el repertorio tradicional y las canciones que forman parte de la identidad musical del norte argentino.
El encuentro invita a compartir una noche de guitarras, voces y clásicos del folclore en uno de los espacios más emblemáticos del circuito peñero local.
Café al Piano: concierto íntimo en Therapy
Hoy se realizará una edición doble de Café al Piano en Therapy, café & restó, ubicado en 24 de Septiembre 814. La propuesta tendrá dos horarios: de 12.30 a 14 y de 19 a 20.30.
La iniciativa retoma el estilo de café concert, una experiencia que invita a disfrutar de un buen café mientras el piano propone un repertorio diverso. El programa recorre la música académica, el tango, el folclore y el jazz, en un formato cercano que rompe con la estructura tradicional de concierto.
En el piano estará Gabriela Agüero. La entrada general será a la gorra.