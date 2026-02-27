Ferias, paseos y cine: las actividades del fin de semana en San Miguel de Tucumán

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó un sinfín de actividades para que las familias puedan disfrutar el último fin de semana de vacaciones. Desde este viernes hasta el domingo, habrá ciclos de cines, talleres, paseos gratuitos y bicicletas acuáticas disponibles para hacer recorridos por el lago del parque 9 de Julio.
Además, como todos los fines de semana, habrá nuevas jornadas del ciclo “La Muni en las plazas”, paseos del Bus Turístico, caminatas guiadas, salidas del Autobús Aventura especialmente pensadas para niños, espectáculos folkóricos y ferias de artesanos, emprendedores y gastronómicos en los espacios verdes.
Qué hacer en San Miguel de Tucumán el jueves 26 de febrero
Ciudad Activa. Clases gratuitas de deportes en el Centro Vecinal del Barrio Kennedy, parque Avellaneda y plaza San Martín de 19 a 20.
Autobús Aventura. Paseos gratuitos partiendo desde plaza Independencia –Laprida, primera cuadra–. Las inscripciones se realizarán de forma presencial desde las 18.40. El paseo será de 19 a 20.
Murga Tumbalata. Espectáculo gratuito en el parque El Provincial a las 20.
Qué hacer en San Miguel de Tucumán el viernes 27 de febrero
Pileta del Complejo Deportivo Ledesma. Estará habilitada para quienes abonaron la cuota desde las 9 hasta las 21. Se suspenden actividades por lluvia.
Caminata guiada al Casco Histórico. Se parte a las 9.30 desde la Oficina de Información Turística en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Inscripciones en el link al final de la nota.
Bicicletas acuáticas. Paseos en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI para subir en las bicicletas de 14 a 20.
Aquagym en el Complejo Ledesma. Clases para las alumnas del programa Ciudad Activa. Los interesados deberán realizar la revisión médica antes de ingresar. La clase será a las 19.
Autobús Aventura. Paseos gratuitos partiendo desde plaza Independencia –Laprida, primera cuadra–. Las inscripciones se realizarán de forma presencial desde las 18.40. El paseo será de 19 a 20.
Vecinos ven cine. Se verá la película “El tiempo entre nosotros” de Agostina Colantuoni en la Casa Museo de la Ciudad, Salta 532 a las 20. No se suspende por lluvia.
Bus Turístico. Se hará el recorrido por el Museo Escultórico a Cielo Abierto. La salida será a las 20 desde Laprida, primera cuadra. Las inscripciones se realizan en el link al final de la nota.
Ballet Sol Naciente. Espectáculo folklórico gratuito a las 20 frente a la Casa Histórica en Congreso al 100.
Cine de terror. Se proyectará la película “Cuando acecha la maldad” con entrada gratuita en el parque Guillermina a las 20.30. Se suspende por lluvia.
Qué hacer en San Miguel de Tucumán el sábado 28 de febrero
Pileta del Complejo Deportivo Ledesma. Estará habilitada para quienes abonaron la cuota desde las 9 hasta las 21. Se suspenden actividades por lluvia.
Caminata guiada al Casco Histórico. Se parte a las 9.30 desde la Oficina de Información Turística en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Inscripciones en el link al final de la nota.
Bicicletas acuáticas. Paseos en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI para subir en las bicicletas de 10 a 13 y de 15 a 20.
Estación Climática. Los transeúntes podrán hidratarse, llevarse frutas y recibir consejos de alimentación saludable para días de calor en la esquina de las peatonales Muñecas y Mendoza de 9.30 a 12.30. También habrá un puesto de Eco Canje.
Ciudad Activa. Clase gratuita deportiva en la esquina de las peatonales Muñecas y Mendoza a las 11.
Día de Andalucía. Acto conmemorativo organizado por el Municipio, la Junta de Andalucía y el Centro Andaluz de Tucumán Federico García Lorca. Se realizará en el parque 9 de Julio en la zona del Patio Andaluz a las 11.
Campus Educativo Ambiental “Yolanda Ortiz”. Estará abierto de 17 a 21 en Lamadrid 3700. Se enseñará a crear atrapasueños y llaveros estilo boho a las 18. No se suspende por lluvia. Actividad sin inscripción previa.
Las ferias de artesanos y emprendedores gastronómicos estarán en el parque 9 de Julio, Avellaneda y El Provincial por la tarde-noche.
Cierre de talleres de verano. En la Casa de la Ciudad habrá una muestra abierta de niños con intervenciones y presentaciones. Se realizará de 19 a 22 con entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
“Las Luces de mi Ciudad”. El Bus Turístico hará un recorrido nocturno a las 19.30 con partida desde Laprida, primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
“Ratoncito”. Función de títeres en la plaza Lucio Dupuy a las 20. Entrada gratuita. Se suspende por lluvia.
Ballet Sol Naciente. Espectáculo folklórico gratuito en Congreso al 100 a las 20.
“Vecinos ven cine”. Se proyectará la película Up a las 20.30 con entrada libre y gratuita.
Qué hacer en San Miguel de Tucumán el domingo 1 de marzo
Pileta del Complejo Deportivo Ledesma. Estará habilitada para quienes abonaron la cuota desde las 9 hasta las 21. Se suspenden actividades por lluvia.
Bicicletas acuáticas. Paseos en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI para subir en las bicicletas de 10 a 13 y de 15 a 20.
Campus Educativo Ambiental “Yolanda Ortiz”. Estará abierto de 17 a 21 en Lamadrid 3700. Se proyectará una película con entrada libre y gratuita. Actividad sin inscripción previa.
Las ferias de artesanos y emprendedores estarán en el parque 9 de Julio, El Provincial y Avellaneda y en el Barrio 2500 Viviendas de Manantial Sur por la tarde-noche.
Autobús Aventura. Paseo gratuito de 19 a 20 con partida desde Laprida, primera cuadra. Se suspende por lluvias fuertes.
Link de inscripción a las actividades: https://linktr.ee/busturisticosmt