Atlético Tucumán pone en marcha una campaña solidaria para ayudar a las familias afectadas por las lluvias

Las intensas lluvias que golpearon a Tucumán durante los últimos días dejaron un escenario difícil en distintos puntos de la provincia. Barrios anegados, familias evacuadas y hogares afectados por el desborde de ríos forman parte de una situación que todavía mantiene en alerta a numerosas comunidades. Frente a ese contexto, Atlético Tucumán decidió poner en marcha una campaña solidaria para reunir donaciones destinadas a quienes sufrieron las consecuencias del temporal.

La iniciativa comenzará hoy y se extenderá durante tres jornadas. Desde la institución informaron que las donaciones podrán acercarse tanto al estadio Monumental “José Fierro” como al complejo “José Saimoraghi”, dos espacios emblemáticos del club que, en esta oportunidad, funcionarán como centros de recepción para colaborar con los damnificados.

“Dadas las circunstancias que está viviendo la provincia en distintas zonas, Atlético Tucumán, si bien es un club deportivo, también tiene una función social”, contó Roque Luna, quien se encuentra al frente de la subsecretaría de Acción Social y Cultura de la institución. “La familia de Atlético, comisión directiva, agrupaciones, peñas, socios e hinchas, se unió en esta campaña solidaria para recaudar distintos tipos de donaciones y darle una mano a la gente que más lo necesita en estos momentos”, relató.

La colecta fue impulsada por la comisión directiva encabezada por Mario Leito, presidente del club, quien encomendó a Luna la coordinación de la campaña a través del área social de la institución. La propuesta apunta a movilizar a toda la comunidad del “Decano” para colaborar con quienes atraviesan una situación crítica a raíz de las inundaciones.

“Esto fue una iniciativa de la comisión directiva y de nuestro presidente, que nos pidió que desde la subsecretaría de Acción Social y Cultura llevemos adelante esta campaña solidaria en nombre de la institución”, explicó Luna. “El club tiene una responsabilidad con la sociedad y, en momentos como estos, es importante estar presentes”, agregó.

Horarios

La recepción de donaciones se realizará durante tres días. El jueves y el viernes se recibirán aportes en dos turnos: de 10 a 13 y de 17 a 20. En tanto, el sábado se organizará una jornada continua de recepción que se extenderá desde las 11 hasta las 17. La idea es facilitar que socios, hinchas y vecinos puedan acercarse en distintos horarios para colaborar.

En cuanto al tipo de ayuda que se solicita, desde la institución remarcaron que toda contribución es bienvenida. Sin embargo, se hizo especial hincapié en la necesidad de reunir productos de limpieza y elementos de desinfección, que serán fundamentales cuando las familias puedan regresar a sus hogares.

“En estas circunstancias todo suma y todo ayuda”, sostuvo Luna. “Sabemos que la gente necesita ropa de abrigo, alimentos y distintos elementos básicos, pero fundamentalmente queremos recibir artículos de limpieza y de desinfección”, explicó.

El dirigente detalló que, una vez que el agua retrocede, muchas familias deben enfrentarse a las consecuencias que deja la inundación en sus viviendas. “Cuando baja el agua y vuelven a sus casas se encuentran con barro, con residuos, con insectos y con todo lo que deja el desborde de un río. Por eso creemos que es muy importante contar con productos de limpieza para que puedan higienizar sus hogares y empezar de nuevo”, relató.

La campaña también busca reflejar el rol social que cumplen los clubes deportivos dentro de la comunidad. Para Luna, instituciones con la convocatoria de Atlético Tucumán tienen la posibilidad de movilizar a miles de personas y canalizar la solidaridad hacia quienes más lo necesitan. “Los clubes cumplen una función social más allá del rol deportivo. Atlético es una institución muy grande y muy convocante, y eso nos da la posibilidad de ayudar a la comunidad cuando atraviesa situaciones difíciles”, afirmó.

En ese sentido, el dirigente destacó que el deporte también actúa como un espacio de contención social. “El club no sólo brinda competencia deportiva. También genera contención, pertenencia y actividades para la comunidad. Por eso creemos que es importante que las instituciones deportivas tengan esta mirada solidaria”, explicó.

Diferentes iniciativas

La subsecretaría de Acción Social y Cultura del club trabaja justamente con ese objetivo. Según explicó Luna, el área desarrolla diferentes iniciativas destinadas a fortalecer el vínculo entre la institución y la sociedad. “Nuestra función no es solamente social, también tiene un componente cultural. Realizamos visitas guiadas al estadio para escuelas, comedores y centros vecinales, y también impulsamos actividades que acercan el club a distintos sectores de la comunidad”, dijo.

Ese tipo de acciones forman parte de una visión más amplia sobre el papel que puede cumplir una institución deportiva dentro de la sociedad. La campaña solidaria por los damnificados del temporal se inscribe dentro de una línea de trabajo que busca reforzar el compromiso comunitario del club. Luna aseguró que la idea es continuar desarrollando iniciativas similares en el futuro, especialmente en el interior de la provincia. “Tenemos distintos proyectos que queremos llevar adelante, muchos de ellos con una mirada sociocultural. La idea es salir un poco más hacia el interior de Tucumán, llegar a lugares donde la gente siente al club más lejano y compartir jornadas con las comunidades”, señaló.

El dirigente remarcó que uno de los objetivos es acercar el deporte a los jóvenes de distintas localidades. “Queremos ir a los departamentos y a las ciudades más alejadas para compartir actividades con los chicos, fomentar el deporte e iniciarlos en la práctica deportiva”, contó.

Mientras tanto, la prioridad inmediata está puesta en la campaña solidaria. Desde la institución esperan que socios, hinchas y vecinos se acerquen a colaborar durante los próximos días para reunir la mayor cantidad posible de donaciones. “Lo más importante ahora es ayudar a quienes están pasando un momento muy difícil. Sabemos que el pueblo decano siempre responde cuando se lo convoca para una causa solidaria”, comentó.

La iniciativa busca transformar la fuerza de una institución deportiva en un canal de ayuda para quienes lo necesitan. Y, en medio de una situación complicada para muchas familias tucumanas, el club apuesta a que la solidaridad vuelva a ocupar el centro de la escena. “Siempre hay que tener empatía”, comentó Luna. “Ponerse en el lugar del otro y entender que en momentos como estos cualquier gesto puede marcar la diferencia”, concluyó.