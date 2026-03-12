¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Las consecuencias que impactarían en la vida humana

¿Qué ocurriría si, de un momento a otro, la Tierra dejara de girar? Aunque se trata de un escenario hipotético, científicos y especialistas analizaaron las posibles consecuencias de un cambio extremo en la rotación del planeta, que podría alterar profundamente el clima, los océanos y la vida tal como se la conoce.
La pregunta, que despierta curiosidad y asombro, permite explorar cómo funciona el equilibrio natural que sostiene las condiciones actuales en el mundo. Es importante recordar que la alternancia entre el día y la noche no se debe a que el Sol gire alrededor de la Tierra, sino a que nuestro planeta rota sobre su propio eje a una velocidad que puede alcanzar los 1600 km/h.
Aunque la Tierra está en constante movimiento, no lo percibimos porque nos desplazamos a la misma velocidad que ella. Es similar a viajar en un tren con vías nuevas: si las ventanillas estuvieran cubiertas, podrías caminar sin inconvenientes y casi no notarías el desplazamiento, salvo por el sonido del traqueteo. El movimiento solo se percibe cuando se modifica.
¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar?
Si ese tren se detuviera de manera repentina, sin quererlo terminaríamos proyectados hacia la cabina del conductor, ya que nuestros cuerpos continuarían avanzando a la misma velocidad que llevaba el vehículo.
Este fenómeno fue explicado en el siglo 17 por el científico italiano Galileo Galilei y posteriormente formulado por Isaac Newton en su primera ley: la inercia, es decir, la tendencia de los cuerpos a conservar su estado de movimiento si nada los frena o acelera.
En un escenario similar, si la rotación de la Tierra se detuviera de forma brusca, personas, árboles, edificios y océanos seguirían desplazándose por inercia en el sentido del giro del planeta, hacia el este, a más de mil kilómetros por hora.
¿Cómo quedarían el día y la noche?
El planeta se dividiría en dos hemisferios sin alternancia entre ambos. Uno permanecería constantemente iluminado por un Sol inmóvil, con un día eterno y abrasador, mientras el otro quedaría sumido en una noche perpetua y extremadamente fría. No existirían amaneceres ni atardeceres, solo una franja estrecha de transición entre las dos zonas.
El cielo nocturno también se transformaría y resultaría mucho más monótono. Las estrellas parecen desplazarse porque la Tierra gira sobre sí misma, pero sin ese movimiento quedarían fijas en el firmamento. En el hemisferio nocturno, el único desde donde podrían observarse, el calendario del zodíaco perdería sentido, ya que siempre se verían las mismas constelaciones, como si todos fueran Libra o Acuario según el momento en que la Tierra se detuviera.
¿Qué consecuencias tendría esto en la atmósfera y los océanos?
El aire seguiría desplazándose en la misma dirección que hoy, hacia el este y a más de mil kilómetros por hora, generando un muro de viento con efectos devastadores. En paralelo, los océanos originarían olas colosales a escala planetaria, similares a las que aparecen en el planeta Miller de la película Interstellar (2014).
¿Podríamos habitar un planeta que no gira?
Con el paso de millones de años, el campo magnético terrestre se debilitaría. Este campo actúa como protección frente al viento solar y las radiaciones del espacio gracias al movimiento del hierro líquido en el núcleo. Sin rotación, ese escudo perdería eficacia y la radiación solar y cósmica impactaría sobre todo el planeta, afectando especialmente a los seres vivos, con daños en el ADN y un mayor riesgo de enfermedades.
A esto se sumaría que, en el hemisferio expuesto permanentemente al Sol, las temperaturas extremas y la radiación constante harían muy difícil la vida al evaporar el agua y modificar gravemente la atmósfera. En el hemisferio nocturno, la radiación podría manifestarse en auroras más frecuentes y visibles más allá de las regiones polares.