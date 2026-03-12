¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Las consecuencias que impactarían en la vida humana

El cielo nocturno también se transformaría y resultaría mucho más monótono. Las estrellas parecen desplazarse porque la Tierra gira sobre sí misma, pero sin ese movimiento quedarían fijas en el firmamento. En el hemisferio nocturno, el único desde donde podrían observarse, el calendario del zodíaco perdería sentido, ya que siempre se verían las mismas constelaciones, como si todos fueran Libra o Acuario según el momento en que la Tierra se detuviera.