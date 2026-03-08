Punto de vista: las razones por las que Q-Orbit es mucho más que un experimento de cultivo fuera de la Tierra

Además, ya contamos con antecedentes científicos sólidos. En 2022 publicamos en Acta Astronáutica los resultados de experimentos realizados en laboratorio en la York University, donde sometimos semillas de quinoa a condiciones de irradiación energética, vacío y temperatura comparables, en escala, a procesos de exposición espacial prolongada. Los resultados demostraron una notable resistencia estructural y viabilidad posterior a la exposición, confirmando que se trata de un organismo con un potencial real para estudios de larga duración en contextos espaciales.