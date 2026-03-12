Inter Miami no pasó del empate con Nashville y Lionel Messi sigue a un gol de los 900

Inter Miami empató 0-0 frente a Nashville SC en el Geodis Park por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Más allá de la igualdad, gran parte de la atención estuvo centrada en Lionel Messi, que llegaba con la posibilidad de alcanzar el gol número 900 de su carrera profesional.