Inter Miami no pasó del empate con Nashville y Lionel Messi sigue a un gol de los 900

Inter Miami empató 0-0 frente a Nashville SC en el Geodis Park por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Más allá de la igualdad, gran parte de la atención estuvo centrada en Lionel Messi, que llegaba con la posibilidad de alcanzar el gol número 900 de su carrera profesional.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano afrontó un encuentro muy disputado, con pocas situaciones claras y un desarrollo parejo durante gran parte del partido. En ese contexto, el equipo estadounidense no logró imponer condiciones ni encontrar los espacios para romper el cero.
Messi llegaba al compromiso con 899 goles oficiales entre clubes y la selección argentina. Sin embargo, la igualdad sin tantos postergó la posibilidad de alcanzar una marca histórica que lo dejaría aún más arriba entre los máximos goleadores del fútbol mundial.
La serie se definirá en Miami
El partido de vuelta se disputará el próximo 18 de marzo en el Chase Stadium, donde Inter Miami buscará aprovechar la localía para quedarse con la clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.
Para el equipo de Mascherano, la serie sigue completamente abierta. Un triunfo en casa le permitirá avanzar en la competición y, al mismo tiempo, podría ser el escenario ideal para que Messi alcance el tan esperado gol número 900.
Actualmente, el rosarino acumula 672 goles con Barcelona, 32 con Paris Saint-Germain, 80 con Inter Miami y 115 con la selección argentina, cifras que lo mantienen entre los futbolistas más goleadores de la historia del deporte.