Jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses: calendario de pago para marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) compartió el mes pasado el cronograma de pagos de marzo. Así, los titulares de sus programas tienen a disposición las fechas de cobro de este mes. El calendario de pagos empezó a correr el 9 y se extenderá hasta el 30, por lo menos. En medio, habrá una interrupción en la cuarta semana del mes, por el feriado del martes 24, Día de la Memoria, y el día no laborable con fines turísticos declarado para el lunes 23.
Este mes, Anses hará un nuevo ajuste indicado por la fórmula de movilidad según la cual deben actualizarse los montos de las prestaciones de acuerdo a la inflación de dos meses anteriores. En enero, Indec informó un aumento del 2.9% de los productos de la canasta básica, número que se verá reflejado en los depósitos de marzo de Anses.
Los jubilados, por ejemplo, pasarán de cobrar $359.254,34 en febrero, a cobrar $369.600,86 en marzo. A esto se suman los $70.000 de bono que se otorga desde hace casi dos años por el gobierno nacional.
Calendario de pagos de Anses: jubilaciones y pensiones mínimas
- DNI terminados en 0: cobrarán el lunes 9 de marzo
- DNI terminados en 1: cobrarán el martes 10 de marzo
- DNI terminados en 2: cobrarán el miércoles 11 de marzo
- DNI terminados en 3: cobrarán el jueves 12 de marzo
- DNI terminados en 4: cobrarán el viernes 13 de marzo
- DNI terminados en 5: cobrarán el lunes 16 de marzo
- DNI terminados en 6: cobrarán el martes 17 de marzo
- DNI terminados en 7: cobrarán el miércoles 18 de marzo
- DNI terminados en 8: cobrarán el jueves 19 de marzo
- DNI terminados en 9: cobrarán el viernes 20 de marzo
Calendario de pagos de Anses: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: cobrarán el viernes 20 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: cobrarán el miércoles 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: cobrarán el jueves 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: cobrarán el viernes 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: cobrarán el lunes 30 de marzo
Calendario de pagos de Anses: asignaciones familiares, universales y por embarazo
- DNI terminados en 0: cobrarán el lunes 9 de marzo
- DNI terminados en 1: cobrarán el martes 10 de marzo
- DNI terminados en 2: cobrarán el miércoles 11 de marzo
- DNI terminados en 3: cobrarán el jueves 12 de marzo
- DNI terminados en 4: cobrarán el viernes 13 de marzo
- DNI terminados en 5: cobrarán el lunes 16 de marzo
- DNI terminados en 6: cobrarán el martes 17 de marzo
- DNI terminados en 7: cobrarán el miércoles 18 de marzo
- DNI terminados en 8: cobrarán el jueves 19 de marzo
- DNI terminados en 9: cobrarán el viernes 20 de marzo
Calendario de pago de Anses: Desempleo Plan 1 y 2
- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo
- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo
- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo
- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo
- Documentos terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo
Todas las terminaciones de DNI cobrarán Desempleo Plan 2 entre el 5 y el 12 de marzo.