Jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses: calendario de pago para marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) compartió el mes pasado el cronograma de pagos de marzo. Así, los titulares de sus programas tienen a disposición las fechas de cobro de este mes. El calendario de pagos empezó a correr el 9 y se extenderá hasta el 30, por lo menos. En medio, habrá una interrupción en la cuarta semana del mes, por el feriado del martes 24, Día de la Memoria, y el día no laborable con fines turísticos declarado para el lunes 23.