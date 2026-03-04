Las carreras universitarias con más futuro laboral, según Bill Gates

El mundo cambia constantemente, y eso repercute también en el mercado y en el mundo laboral. Bill Gates, cofundador de Microsoft, afirmó en varias ocasiones que factores como la inteligencia artificial (IA) y la automatización de tareas afectarán notablemente el campo laboral, y obligarán a las personas a adquirir nuevas habilidades para el futuro. El magnate reiteró en un posteo en su blog que la adaptación será una de las claves más importantes para prosperar en un mercado laboral mucho más automatizado en el que la IA reemplazará gran parte de las tareas que hoy son realizadas por trabajadores En este contexto es que detalló tres áreas en las que, según él, serán fundamentales para tener éxito en el futuro.