Las carreras universitarias con más futuro laboral, según Bill Gates

El mundo cambia constantemente, y eso repercute también en el mercado y en el mundo laboral. Bill Gates, cofundador de Microsoft, afirmó en varias ocasiones que factores como la inteligencia artificial (IA) y la automatización de tareas afectarán notablemente el campo laboral, y obligarán a las personas a adquirir nuevas habilidades para el futuro. El magnate reiteró en un posteo en su blog que la adaptación será una de las claves más importantes para prosperar en un mercado laboral mucho más automatizado en el que la IA reemplazará gran parte de las tareas que hoy son realizadas por trabajadores En este contexto es que detalló tres áreas en las que, según él, serán fundamentales para tener éxito en el futuro.
Las elecciones de Gates
Las disciplinas que el cofundador de Microsoft destacó son energía limpia, biociencias e inteligencia artificial. Gates afirmó que estas tres áreas tendrán un mayor impacto en la economía y eventualmente podrían ayudar a resolver problemas cruciales para la humanidad, como el cambio climático o las expectativas de vida.
En primer lugar, el magnate destacó a las energías limpias debido a que considera que las energías renovables serán claves en la economía del futuro, sosteniendo que “conseguir energía limpia, asequible y segura será algo esencial para combatir la pobreza y el cambio climático”. Gates comentó que esta área también puede ser de gran importancia por la creciente demanda de energía sostenible y la necesidad de reducir la emisión de carbono. La iniciativa del magnate es apoyada incluso por el Banco Mundial.
Sobre las biociencias, Gates afirmó que esta será un área de mucho desarrollo. “(Las biociencias) seguirán siendo carreras viables y valiosas porque están llenas de oportunidades para ayudar a las personas a vivir más tiempo y con mejor salud”, refirió. El billonario comentó que los avances médicos están evolucionando rápidamente, lo que ayuda a la prevención de enfermedades crónicas y pandemias. Además, con el surgimiento de nuevas herramientas como la edición genética, los profesionales tendrán la capacidad de contribuir a nuevos avances médicos y mejorar la calidad de vida de la población.
Por último, Gates destacó el estudio de inteligencia artificial, afirmando que su uso y dominio será fundamental para garantizar éxito laboral. En su blog personal, el magnate comparó la llegada de la IA como un “hecho revolucionario”, y lo asimiló con hitos como la llegada de internet o la primera computadora. Afirmó que los profesionales en programación o aprendizaje automático tendrán un papel fundamental en la creación de nuevos sistemas de IA, y que, además, serán los encargados de regular los posibles riesgos que contribuya la creación de estos nuevos modelos.