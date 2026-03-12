“No lo conozco”: Franco Colapinto anticipó un fin de semana complicado en el GP de China

Colapinto sostuvo que estas situaciones podrían mejorar con el paso de las carreras, a medida que los equipos perfeccionen los sistemas y los procedimientos. De todas formas, advirtió que mientras tanto las largadas pueden representar un riesgo para los pilotos y no descartó implementar soluciones, como la utilización de un “spotter” que ayude a guiar a los corredores en ese momento de la carrera.