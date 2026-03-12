Secciones
DeportesMotores

“No lo conozco”: Franco Colapinto anticipó un fin de semana complicado en el GP de China

El piloto argentino reconoció que el circuito de Shanghái será un desafío y también habló de los problemas en las largadas de la Fórmula 1.

“No lo conozco”: Franco Colapinto anticipó un fin de semana complicado en el GP de China
Hace 39 Min

Franco Colapinto anticipó que afrontará un fin de semana exigente en el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino reconoció que el desafío será mayor porque no conoce el circuito de Shanghái, uno de los trazados más complejos del calendario.

“Va a ser duro porque no conozco el circuito. El auto es todo muy diferente, va a ser un lindo desafío”, explicó Colapinto en diálogo con DAZN al llegar al Circuito Internacional de Shanghái, donde se disputará la carrera este fin de semana.

El argentino viene de protagonizar una de las maniobras más comentadas del Gran Premio de Australia, cuando logró esquivar por muy poco el auto del neozelandés Liam Lawson en la largada. El piloto de Alpine se encontró con el monoplaza detenido en la pista a más de 200 kilómetros por hora y logró evitar el impacto con una rápida reacción.

En Shanghái, Colapinto volvió a referirse a ese momento y explicó que los problemas en las largadas no son un hecho aislado. Según indicó, varios equipos de la categoría están atravesando dificultades técnicas que generan inconsistencias en las salidas.

Los problemas en las largadas de la Fórmula 1

El piloto explicó que actualmente es difícil anticipar cuándo puede aparecer un inconveniente en el procedimiento de salida. “Quizás hacés una gran largada una vez y luego vas a la siguiente sesión, hacés exactamente lo mismo y tenés la peor largada de tu vida”, comentó.

Colapinto sostuvo que estas situaciones podrían mejorar con el paso de las carreras, a medida que los equipos perfeccionen los sistemas y los procedimientos. De todas formas, advirtió que mientras tanto las largadas pueden representar un riesgo para los pilotos y no descartó implementar soluciones, como la utilización de un “spotter” que ayude a guiar a los corredores en ese momento de la carrera.

Temas Fórmula 1Pierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tiene 14 años, es campeona de motocross y reabre el debate sobre las mujeres en el deporte motor

Tiene 14 años, es campeona de motocross y reabre el debate sobre las mujeres en el deporte motor

Max Verstappen, tras su duro choque en Australia: “Estoy completamente vacío”

Max Verstappen, tras su duro choque en Australia: “Estoy completamente vacío”

Fernando Alonso vive un momento “mental muy duro”: alarma en Aston Martin

Fernando Alonso vive un momento “mental muy duro”: alarma en Aston Martin

“Todavía me sorprende”: Franco Colapinto analizó su increíble maniobra para evitar un choque en Australia

“Todavía me sorprende”: Franco Colapinto analizó su increíble maniobra para evitar un choque en Australia

Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái

Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
4

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
5

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta
6

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Más Noticias
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

Comentarios