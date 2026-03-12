“No lo conozco”: Franco Colapinto anticipó un fin de semana complicado en el GP de China

Franco Colapinto anticipó que afrontará un fin de semana exigente en el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino reconoció que el desafío será mayor porque no conoce el circuito de Shanghái, uno de los trazados más complejos del calendario.
“Va a ser duro porque no conozco el circuito. El auto es todo muy diferente, va a ser un lindo desafío”, explicó Colapinto en diálogo con DAZN al llegar al Circuito Internacional de Shanghái, donde se disputará la carrera este fin de semana.
El argentino viene de protagonizar una de las maniobras más comentadas del Gran Premio de Australia, cuando logró esquivar por muy poco el auto del neozelandés Liam Lawson en la largada. El piloto de Alpine se encontró con el monoplaza detenido en la pista a más de 200 kilómetros por hora y logró evitar el impacto con una rápida reacción.
En Shanghái, Colapinto volvió a referirse a ese momento y explicó que los problemas en las largadas no son un hecho aislado. Según indicó, varios equipos de la categoría están atravesando dificultades técnicas que generan inconsistencias en las salidas.
Los problemas en las largadas de la Fórmula 1
El piloto explicó que actualmente es difícil anticipar cuándo puede aparecer un inconveniente en el procedimiento de salida. “Quizás hacés una gran largada una vez y luego vas a la siguiente sesión, hacés exactamente lo mismo y tenés la peor largada de tu vida”, comentó.
Colapinto sostuvo que estas situaciones podrían mejorar con el paso de las carreras, a medida que los equipos perfeccionen los sistemas y los procedimientos. De todas formas, advirtió que mientras tanto las largadas pueden representar un riesgo para los pilotos y no descartó implementar soluciones, como la utilización de un “spotter” que ayude a guiar a los corredores en ese momento de la carrera.