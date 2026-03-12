"El Chelo", cantante del Grupo Green, fue detenido esta madrugada por una denuncia de abuso sexual

Adrián Marcelo Torres, conocido como “El Chelo” y cantante del Grupo Green, fue detenido en la madrugada de este jueves acusado de haber violado a una mujer de 43 años a comienzos de esta semana dentro de su Volkswagen Suran.
El arresto se concretó en la vivienda del músico ubicada en Villa Fiorito, en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°21 de La Matanza.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza de la Policía Bonaerense, con la colaboración del área de Cibercrimen de la misma fuerza. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron el automóvil del cantante, además de tres computadoras y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
Torres permanece en calidad de aprehendido y se espera que en las próximas horas preste declaración indagatoria ante la fiscal a cargo de la causa.
La denunciante, conocida públicamente como Dulce Lilian, es una influencer vinculada al ambiente de la música tropical y realiza transmisiones en redes sociales, especialmente en TikTok, junto a artistas de cumbia.
La mujer declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli y ratificó los términos de la denuncia que había presentado el martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo.
En paralelo, entregó al Cuerpo Médico de la Policía Bonaerense la ropa interior que llevaba puesta la noche del hecho y fue sometida a una revisión médica. Esa prenda será sometida a pericias para determinar si contiene material genético del acusado, según confirmaron fuentes del caso.
La investigación continúa en curso mientras se aguardan los resultados de los análisis y el avance de las actuaciones judiciales.
Un antecedente
En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón condenó a tres años y ocho meses de prisión a Torres por abuso sexual a una menor de edad.
El caso se inició en 2006 cuando una mujer denunció al cantante de cumbia por haber abusado a tres de sus hijas, dos adolescentes y una nena de 6 años mientras él vivía en su casa.
La denunciante dijo que en octubre de ese año encontró al músico con una de las menores en la cama, por lo cual decidió echarlo de la casa y denunciarlo ante la Policía. Sin embargo, Torres se fue con otra de sus hijas, de 15 años. Con ella mantuvo una relación durante medio año, período en el cual quedó embarazada.
Sin embargo, “Chelo” fue juzgado por el ataque a la menor de las hijas de la mujer, que al momento del juicio ya tenía 9 años. Las agresiones habrían ocurrido entre 2004 y 2006.
Finalmente, el tribunal lo condenó a 3 años y 8 meses de prisión, aunque se le sumaron cuatro meses más para unificar la condena de una causa anterior por lesiones.
Tras cumplir su condena en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos, Torres habló durante uno de sus primeros recitales después de haber salido de la cárcel y desmintió las acusaciones. “Me tiene sin cuidado, todo el mundo habla por hablar. Si eso hubiera sido cierto no estaría afuera, mínimo son 9 años. Todo se inventó, fue prensa”, declaró en ese momento.