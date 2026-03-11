Secciones
Seguridad

Una influencer denunció por abuso sexual al cantante de cumbia “Chelo” del Grupo Green

La mujer aseguró que Adrián Torres, de 53 años, la atacó en la parte trasera de su camioneta durante un encuentro en La Tablada. El músico había sido condenado en 2009 por haber violado a una menor de edad.

Hace 2 Hs

Una influencer denunció por abuso sexual al cantante de cumbia Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, conocido como “Chelo” de Grupo Green. 

El hecho habría ocurrido durante la madrugada de este martes en la localidad de La Tablada.

La denuncia fue realizada por A.E., de 43 años, quien declaró que trabaja realizando transmisiones en vivo con contenido musical. Según su relato, el lunes coordinó un encuentro con el artista.

De acuerdo con la presentación, en la madrugada del lunes el hombre la invitó a conversar dentro de su camioneta, que estaba estacionada en la intersección de la calles Cuzco y Caaguazú. La mujer aseguró que, una vez en la parte trasera del vehículo, el músico se bajó los pantalones y abusó sexualmente de ella.

La causa quedó a cargo de la UFI N°21 del Departamento Judicial de La Matanza. La fiscalía dispuso que la denunciante sea examinada por el cuerpo médico y que se le realice el kit de emergencia correspondiente.

Fuentes del caso indicaron que el cantante no está detenido, aunque será indagado en las próximas horas por el fiscal de la causa, quien evaluará las medidas que correspondan.

Un antecedente

En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón condenó a tres años y ocho meses de prisión a Torres por abuso sexual a una menor de edad.

El caso se inició en 2006 cuando una mujer denunció al cantante de cumbia por haber abusado a tres de sus hijas, dos adolescentes y una nena de 6 años mientras él vivía en su casa.

La denunciante dijo que en octubre de ese año encontró al músico con una de las menores en la cama, por lo cual decidió echarlo de la casa y denunciarlo ante la Policía. Sin embargo, Torres se fue con otra de sus hijas, de 15 años. Con ella mantuvo una relación durante medio año, período en el cual quedó embarazada.

Sin embargo, “Chelo” fue juzgado por el ataque a la menor de las hijas de la mujer, que al momento del juicio ya tenía 9 años. Las agresiones habrían ocurrido entre 2004 y 2006.

Finalmente, el tribunal lo condenó a 3 años y 8 meses de prisión, aunque se le sumaron cuatro meses más para unificar la condena de una causa anterior por lesiones.

Tras cumplir su condena en la Unidad Penal N°25 de Lisandro Olmos, Torres habló durante uno de sus primeros recitales después de haber salido de la cárcel y desmintió las acusaciones. “Me tiene sin cuidado, todo el mundo habla por hablar. Si eso hubiera sido cierto no estaría afuera, mínimo son 9 años. Todo se inventó, fue prensa”, declaró en ese momento.

