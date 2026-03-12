Quién es el actor de Stranger Things que visitó Argentina y vió el partido de Boca

La participación del músico en el festival representa para el público local la oportunidad inicial de presenciar su propuesta sonora en directo. Su repertorio, caracterizado por fusionar elementos nostálgicos con electrónica moderna, perfila este espectáculo como uno de los puntos más atractivos y singulares de la programación. La expectativa crece ante la posibilidad de experimentar en vivo la faceta creativa que lo alejó de los sets de filmación para subirlo a los escenarios internacionales.