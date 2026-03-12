Quién es el actor de Stranger Things que visitó Argentina y vió el partido de Boca

El actor Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington en Stranger Things, sorprendió a las personas que estaban en el estadio de Boca Juniors este miércoles. Su aparición en La Bombonera durante el enfrentamiento contra San Lorenzo de Almagro captó la atención de los presentes, transformándolo en el protagonista de las curiosidades de la jornada futbolística.
Desde un palco, el artista observó el partido con una comiseta de Boca, gesto que despertó el entusiasmo de la hinchada xeneize. Diversos fanáticos aprovecharon la oportunidad para sacarse fotos con él, las selfies se viralizaron rapidamente.
Joe Keery en el Lollapalooza Argentina 2026
La llegada de Keery a la región ocurre gracias a su inclusión en el festival Lollapalooza Argentina, evento con sede en el Hipódromo de San Isidro. El próximo 13 de marzo, el músico subirá al escenario bajo su pseudónimo artístico Djo, brindando uno de los espectáculos con mayor demanda y curiosidad por parte del público local.
A sus 33 años, el intérprete cuenta con un historial profesional que incluye largometrajes como Spree, Turno de noche y Por fin amanece. No obstante, el reconocimiento global llegó mediante su papel en Stranger Things, la producción de los hermanos Duffer que lo posicionó como una figura clave en la industria del entretenimiento actual.
El proyecto musical de Djo
Fuera de su trabajo actoral, el artista consolidó una trayectoria musical bajo el seudónimo Djo, proyecto que inició formalmente en 2019 con la publicación de material propio. Ese año debutó con el álbum Twenty Twenty, una mezcla de psicodelia y pop alternativo que sentó las bases de su estilo. Posteriormente, en 2022, lanzó Decide, disco que contiene la pieza End of Beginning, melodía que alcanzó una enorme viralidad en plataformas digitales y escaló hasta los primeros puestos de los rankings globales de reproducción.
La participación del músico en el festival representa para el público local la oportunidad inicial de presenciar su propuesta sonora en directo. Su repertorio, caracterizado por fusionar elementos nostálgicos con electrónica moderna, perfila este espectáculo como uno de los puntos más atractivos y singulares de la programación. La expectativa crece ante la posibilidad de experimentar en vivo la faceta creativa que lo alejó de los sets de filmación para subirlo a los escenarios internacionales.